Tevez Maradona'yı dudağından öptü! Boca Juniors şampiyon oldu - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
08 Mart 2020, Pazar
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Tevez Maradona'yı dudağından öptü! Boca şampiyon oldu

Tevez Maradona'yı dudağından öptü! Boca şampiyon oldu

Arjantin Ligi'nde şampiyonluğa ulaşırken, maçta takımı adına kritik bir gole imzasını atan yıldız futbolcu , karşılaşma öncesinde rakip takımı çalıştıran eski efsane futbolcu 'yı dudağından öptü.

Arjantin'in en büyüğü belli oldu. Ligin son haftasına rakibi 'tan 1 puan önde giren , Tucuman ile berabere kalınca Boca Juniors'a büyük bir fırsat doğdu.

'li Boca, Arjantin'in efsane ismi 'nın çalıştırdığı Gimnasia La Plata ile karşı karşıya geldi. Tevez, maç öncesi Maradona'nın yanına giderek efsane ismi dudağında öptü. Mücadeleyi Boca, Tevez'in attığı golle 1-0 kazanarak şampiyon oldu.

"ŞANS BULMAK İÇİN ÖPTÜM"

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Tevez, Maradona'yı "Şans aradığı" için öptüğünü dile getirdi. Bilindiği gibi Maradona, Boca Juniors'ta efsaneleşmiş bir isim. Bu şampiyonluk Arjanitnli eski yıldızı oldukça sevindirdi.


  1. 08.03.2020
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