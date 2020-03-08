Tevez Maradona'yı dudağından öptü! Boca şampiyon oldu

Arjantin'in en büyüğü belli oldu. Ligin son haftasına rakibi Boca Juniors'tan 1 puan önde giren River Plate, Tucuman ile berabere kalınca Boca Juniors'a büyük bir fırsat doğdu.

Carlos Tevez'li Boca, Arjantin'in efsane ismi Diego Armando Maradona'nın çalıştırdığı Gimnasia La Plata ile karşı karşıya geldi. Tevez, maç öncesi Maradona'nın yanına giderek efsane ismi dudağında öptü. Mücadeleyi Boca, Tevez'in attığı golle 1-0 kazanarak şampiyon oldu.

"ŞANS BULMAK İÇİN ÖPTÜM"

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Tevez, Maradona'yı "Şans aradığı" için öptüğünü dile getirdi. Bilindiği gibi Maradona, Boca Juniors'ta efsaneleşmiş bir isim. Bu şampiyonluk Arjanitnli eski yıldızı oldukça sevindirdi.



