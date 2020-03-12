UEFA, bünyesine bağlı 55 ülkenin futbol federasyonunu tüm yerel bazlı ve Avrupa çapındaki organizasyonların yanı sıra EURO 2020'nin iptalini görüşmek için video konferans yoluyla toplantıya davet etti.
UEFA, üyesi olan tüm federasyon ve paydaşlarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında görüşmek amacıyla 17 Mart Salı günü video konferansa çağırdı.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa genelinde hızla yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından dünya çapında salgın ilan edilen virüsün durumunu görüşmek üzere 55 üye federasyon, Avrupa Kulüpler Birliği, Avrupa Ligleri ve Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) yetkilileri, video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantıda, başta 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) olmak üzere Avrupa kupaları ve ulusal liglere ilişkin alınacak tedbirler masaya yatırılacak.
- 12.03.2020
- Güncelleme: 12.03.2020 16:56
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
UEFA'dan flaş EURO 2020 adımı! Toplantı yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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