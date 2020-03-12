UEFA'dan flaş EURO 2020 adımı! Toplantı yapılacak - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
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'dan flaş adımı! Toplantı yapılacak

UEFA'dan flaş EURO 2020 adımı! Toplantı yapılacak

, bünyesine bağlı 55 ülkenin federasyonunu tüm yerel bazlı ve Avrupa çapındaki organizasyonların yanı sıra 'nin iptalini görüşmek için video konferans yoluyla toplantıya davet etti.

, üyesi olan tüm federasyon ve paydaşlarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında görüşmek amacıyla 17 Mart Salı günü video konferansa çağırdı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa genelinde hızla yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından dünya çapında salgın ilan edilen virüsün durumunu görüşmek üzere 55 üye federasyon, Avrupa Kulüpler Birliği, Avrupa Ligleri ve Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) yetkilileri, video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantıda, başta 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) olmak üzere Avrupa kupaları ve ulusal liglere ilişkin alınacak tedbirler masaya yatırılacak.

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  1. 12.03.2020
  2. Güncelleme: 12.03.2020 16:56
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