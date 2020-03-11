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11 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Neymar'dan Erling Haaland'a flaş gönderme!

'dan 'a flaş gönderme!

Neymar'dan Erling Haaland'a flaş gönderme!

son 16 turu rövanş karşılaşmasında 'a karşı -Saint Germain'in ilk golünü kaydeden , 'a göndermede bulundu.

son 16 turu rövanş karşılaşmasında Saint-Germain ile karşı karşıya geldi.

Parc des Princes'da koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçın 28. dakikasında , 'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Devler Ligi'nde 35. kez fileleri havalandıran Neymar, golden sonra Borussia Dortmund'un Norveçli futbolcusu 'ın sevincini taklit ederek göndermede bulundu.

'ta oynanan ve 2-1 Dortmund üstünlüğüyle biten karşılaşmada takımının 2 golünü de Haaland kaydetmiş ve gol sevincini gerçekleştirmişti.

  1. 12.03.2020
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