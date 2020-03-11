Neymar'dan Erling Haaland'a flaş gönderme!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Paris Saint-Germain ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Parc des Princes'da koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçın 28. dakikasında PSG, Neymar'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Devler Ligi'nde 35. kez fileleri havalandıran Neymar, golden sonra Borussia Dortmund'un Norveçli futbolcusu Erling Haaland'ın sevincini taklit ederek göndermede bulundu.

Signal Iduna Park'ta oynanan ve 2-1 Dortmund üstünlüğüyle biten karşılaşmada takımının 2 golünü de Haaland kaydetmiş ve gol sevincini gerçekleştirmişti.