Neymar'dan Erling Haaland'a flaş gönderme!
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Borussia Dortmund'a karşı Paris-Saint Germain'in ilk golünü kaydeden Neymar, Erling Haaland'a göndermede bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Paris Saint-Germain ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.
Parc des Princes'da koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçın 28. dakikasında PSG, Neymar'ın attığı golle 1-0 öne geçti.
Devler Ligi'nde 35. kez fileleri havalandıran Neymar, golden sonra Borussia Dortmund'un Norveçli futbolcusu Erling Haaland'ın sevincini taklit ederek göndermede bulundu.
Signal Iduna Park'ta oynanan ve 2-1 Dortmund üstünlüğüyle biten karşılaşmada takımının 2 golünü de Haaland kaydetmiş ve gol sevincini gerçekleştirmişti.
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erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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