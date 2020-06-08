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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Final Lizbon’a alınıyor

Final Lizbon’a alınıyor

'da oynanacak finali için flaş bir iddia ortaya atıldı. Bild'in haberine göre , virüs vakalarının az olması nedeniyle turnuvanın geri kalanını Lizbon'da oynatacak.

'da oynanacak finali için flaş bir iddia ortaya atıldı. Bild'in haberine göre , virüs vakalarının az olması nedeniyle turnuvanın geri kalanını Lizbon'da oynatacak. Kararın, 17 Haziran'da açıklanacağı ifade edilirken; gelecek yılın finalinin İstanbul'a verileceği aktarıldı.
  1. 8.6.2020
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