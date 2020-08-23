Robert Lewandowski'nin rüya sezonu! Her kulvarda kral - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
23 Ağustos 2020, Pazar
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Robert Lewandowski'nin rüya sezonu! Her kulvarda kral

Robert Lewandowski'nin rüya sezonu! Her kulvarda kral

'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski, bu sezon Bayern Münih formasıyla mücadele ettiği 3 kulvarda da (Bundesliga, ve ) hem şampiyonluk hem de gol krallığı ipini göğüsleyerek inanılması güç bir istatistiğe imza attı.

'nde şampiyonluğa ulaşarak harika geçirdiği sezonu iyi de noktalayan 'de forvet Lewandowski harika bir sezon geçirdi. Polonyalı golcü, Bayern Münih'in yer aldığı 3 turnuvayı da gol kralı olarak tamamladı. , Bundesliga'da 34, Şampiyonlar Ligi'nde 15 'nda ise 6 gole imza attı. Lewandowski, toplamda ise 46 maçta 55 gol 9 asistlik bir performans gösterdi.

Öte yandan Bayern Münih, 2013 yılında Şampiyonlar Ligi'nin kazanırken de Bundesliga ve Almanya Kupası'nı müzesine götürmüştü. Bavyera ekibi, 2013'ün ardından bir kez daha 3 kupayı birden müzesine götürdü. Avrupa'da iki farklı sezonda bunu başarabilen diğer ekip .

  1. 24.08.2020
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