Paris-Saint Germain (PSG) 0-1 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

Zorlu rakiplerini eleyerek finale çıkma başarısı gösteren Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile Alman devi Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya geldi.

Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanan dev mücadeleyi Bayern Münih 1-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

Münih'e galibiyeti getiren golü ise 59. dakikada Kingsley Coman kaydetti.

6. ZAFER!

1-0'lık skorla zafere ulaşan Alman devi Bayern Münih, 6. Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü.

Robert Lewandowski, futbol tarihinde bir sezonda 3 kupayı birden kazanıp, hepsinde gol kralı olan ilk oyuncu oldu.

34 Bundesliga

15 | Şampiyonlar Ligi

6 | Almanya Kupası

Bayern Münih, bir Avrupa Kupası turnuvasında tüm maçlarını kazanarak şampiyon olan ilk takım oldu.

11 galibiyet

3.9 gol ortalaması