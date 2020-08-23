Paris-Saint Germain (PSG) 0-1 Bayern Münih | MAÇ SONUCU - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
23 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyon Bayern Münih!

-Saint Germain () 0-1 | MAÇ SONUCU

Paris-Saint Germain (PSG) 0-1 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi finalinde tarafsız sahada karşılaştığı -Saint Germain'i Coman'ın golüyle 1-0 mağlup eden , 6. kez zafere ulaştı.

Zorlu rakiplerini eleyerek finale çıkma başarısı gösteren Fransız ekibi Saint-Germain ile Alman devi , Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya geldi.

Portekiz'in başkenti Lizbon'daki 'nda oynanan dev mücadeleyi Bayern Münih 1-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

Münih'e galibiyeti getiren golü ise 59. dakikada Kingsley Coman kaydetti.

6. ZAFER!

1-0'lık skorla zafere ulaşan Alman devi Bayern Münih, 6. Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü.

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Robert Lewandowski, futbol tarihinde bir sezonda 3 kupayı birden kazanıp, hepsinde gol kralı olan ilk oyuncu oldu.

34 Bundesliga
15 | Şampiyonlar Ligi
6 | Almanya Kupası

Bayern Münih, bir Avrupa Kupası turnuvasında tüm maçlarını kazanarak şampiyon olan ilk takım oldu.

11 galibiyet
3.9 gol ortalaması

  1. 23.08.2020
  2. Güncelleme: 24.08.2020 00:29
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