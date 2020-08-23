Paris-Saint Germain (PSG) 0-1 Bayern Münih | MAÇ SONUCU
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde tarafsız sahada karşılaştığı Paris-Saint Germain'i Coman'ın golüyle 1-0 mağlup eden Bayern Münih, 6. kez zafere ulaştı.
Zorlu rakiplerini eleyerek finale çıkma başarısı gösteren Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile Alman devi Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya geldi.
Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanan dev mücadeleyi Bayern Münih 1-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.
Münih'e galibiyeti getiren golü ise 59. dakikada Kingsley Coman kaydetti.
6. ZAFER!
1-0'lık skorla zafere ulaşan Alman devi Bayern Münih, 6. Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü.
Robert Lewandowski, futbol tarihinde bir sezonda 3 kupayı birden kazanıp, hepsinde gol kralı olan ilk oyuncu oldu.
34 Bundesliga
15 | Şampiyonlar Ligi
6 | Almanya Kupası
Bayern Münih, bir Avrupa Kupası turnuvasında tüm maçlarını kazanarak şampiyon olan ilk takım oldu.
11 galibiyet
3.9 gol ortalaması
- 23.08.2020
- Güncelleme: 24.08.2020 00:29
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
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