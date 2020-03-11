Valencia - Atalanta Şampiyonlar Ligi maçında dikkat çeken fotoğraf! Koronavirüs...
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu rövanşında Valencia ile Atalanta maçı Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynandı. Büyük bir sessizlik için oynanan Mestalla Stadyumu'ndaki karşılaşmada dikkat çeken bir görüntü vardı: 3 yıl önce hayatını kaybeden Valencia taraftarı Vicente Navarro Aparicio'nun heykeli...
İtalyan ekiplerinden Atalanta, Şampiyonlar Ligi son 16 Turu rövanş maçında evinde 4-1 yendiği İspanya temsilcisi Valencia'ya konuk oldu. Mücadeleyi 4-3 kazanan Atalanta, tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselerek tarihi bir performansa imza attı.
SEYİRCİSİZ MAÇTA BİR HEYKEL...
Öte yandan Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan Valencia - Atalanta maçında, 3 yıl önce hayatını kaybeden Valencia taraftarı Vicente Navarro Aparicio'nun heykeli, Mestalla'nın boş tribünlerinde yer aldı...
- 11.03.2020
- Güncelleme: 11.03.2020 08:43
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Yorum
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Toplam 3
Yorum
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Valencia - Atalanta Şampiyonlar Ligi maçında dikkat çeken fotoğraf! Koronavirüs... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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