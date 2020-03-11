Valencia - Atalanta Şampiyonlar Ligi maçında dikkat çeken fotoğraf! Koronavirüs...

İtalyan ekiplerinden Atalanta, Şampiyonlar Ligi son 16 Turu rövanş maçında evinde 4-1 yendiği İspanya temsilcisi Valencia'ya konuk oldu. Mücadeleyi 4-3 kazanan Atalanta, tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselerek tarihi bir performansa imza attı.

SEYİRCİSİZ MAÇTA BİR HEYKEL...

Öte yandan Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan Valencia - Atalanta maçında, 3 yıl önce hayatını kaybeden Valencia taraftarı Vicente Navarro Aparicio'nun heykeli, Mestalla'nın boş tribünlerinde yer aldı...