Valencia - Atalanta Şampiyonlar Ligi maçında dikkat çeken fotoğraf! Koronavirüs...  - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
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- Atalanta Şampiyonlar Ligi maçında dikkat çeken fotoğraf! ...

Valencia - Atalanta Şampiyonlar Ligi maçında dikkat çeken fotoğraf! Koronavirüs...

Şampiyonlar Ligi son 16 Turu rövanşında ile Atalanta maçı nedeniyle seyircisiz oynandı. Büyük bir sessizlik için oynanan Mestalla Stadyumu'ndaki karşılaşmada dikkat çeken bir görüntü vardı: 3 yıl önce hayatını kaybeden Valencia taraftarı 'nun heykeli...

İtalyan ekiplerinden Atalanta, Şampiyonlar Ligi son 16 Turu rövanş maçında evinde 4-1 yendiği İspanya temsilcisi 'ya konuk oldu. Mücadeleyi 4-3 kazanan Atalanta, tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselerek tarihi bir performansa imza attı.

SEYİRCİSİZ MAÇTA BİR HEYKEL...

Öte yandan nedeniyle seyircisiz oynanan Valencia - Atalanta maçında, 3 yıl önce hayatını kaybeden Valencia taraftarı 'nun heykeli, Mestalla'nın boş tribünlerinde yer aldı...

  1. 11.03.2020
  2. Güncelleme: 11.03.2020 08:43
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