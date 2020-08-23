Neymar'ı ağlatan final! Gözyaşlarını tutamadı
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde tarafsız sahada karşılaştığı Paris-Saint Germain'i Coman'ın golüyle 1-0 mağlup eden Bayern Münih, şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'ni kaybeden PSG'de Neymar ise maç sonu gözyaşlarını tutamadı.
Şampiyonlar Ligi'nde kupayı Bayern Münih'e kaptıran PSG'de Brezilyalı yıldız Neymar, karşılaşma sonrası gözyaşlarını tutamadı.
Kendi takım arkadaşlarının yanı sıra Bayern Münihliler'in de teselli ettiği Neymar kupa seremonisinde de duygularını kontrol edemedi. Tecrübeli oyuncunun uzun süre boyunca yedek kulübesinde tek başına oturması da dikkat çekti.
BARCELONA FORMASIYLA DA GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI
28 yaşındaki futbolcu daha önce Barcelona forması giydiği yıllarda Juventus'a kaybettikleri 3-0'lık maçın ardından da gözyaşlarını tutamamıştı.
DÜNYA KUPASI'NDA DA AĞLAMIŞTI
2018 yılında düzenlenen Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Belçika'ya 2-1 kaybettikleri maçın ardından da gözyaşlarını tutamayan Neymar hem milli takımda hem de oynadığı takımlarda büyük maçlarda kayıpları oynaması nedeniyle eleştiriliyor.
- 24.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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