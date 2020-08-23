Neymar'ı ağlatan final! Gözyaşlarını tutamadı - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
23 Ağustos 2020, Pazar
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'ı ağlatan final! Gözyaşlarını tutamadı

Neymar'ı ağlatan final! Gözyaşlarını tutamadı

Şampiyonlar Ligi finalinde tarafsız sahada karşılaştığı Paris-Saint Germain'i Coman'ın golüyle 1-0 mağlup eden , şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'ni kaybeden 'de ise maç sonu gözyaşlarını tutamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde kupayı 'e kaptıran 'de Brezilyalı yıldız , karşılaşma sonrası gözyaşlarını tutamadı.

Kendi takım arkadaşlarının yanı sıra Bayern Münihliler'in de teselli ettiği Neymar kupa seremonisinde de duygularını kontrol edemedi. Tecrübeli oyuncunun uzun süre boyunca yedek kulübesinde tek başına oturması da dikkat çekti.

BARCELONA FORMASIYLA DA GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI
28 yaşındaki futbolcu daha önce forması giydiği yıllarda 'a kaybettikleri 3-0'lık maçın ardından da gözyaşlarını tutamamıştı.

DÜNYA KUPASI'NDA DA AĞLAMIŞTI
2018 yılında düzenlenen 'nda çeyrek finalde 'ya 2-1 kaybettikleri maçın ardından da gözyaşlarını tutamayan Neymar hem milli takımda hem de oynadığı takımlarda büyük maçlarda kayıpları oynaması nedeniyle eleştiriliyor.

  1. 24.08.2020
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