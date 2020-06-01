Jadon Sancho Avrupa devlerini peşine taktı!
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen genç yıldız Jadon Sancho performansıyla lige damga vurmaya devam ediyor. Gösterdiği performansla şimdiden geçtiğimiz sezonun istatistiklerini geride bırakmış durumda olan İngiliz futbolcu Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı.
Borussia Dortmund'un İngiliz yıldızı Jadon Sancho, gösterdiği performansla parmak ısırtıyor.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Jadon Sancho, bu sezon takımın en çok gol atan ve en çok asist yapan ismi konumunda. Sarı-siyahlı formayla bu sezon 39 maçta görev alan Sancho, bu karşılaşmalarda 23 gol atıp, 16 da asist yapma başarısı gösterdi.
Takımın en çok gol atan ismi olan 20 yaşındaki yıldız futbolcu, son olarak Padernborn maçının ikinci yarısında attığı 3 golle dikkatleri üstüne çekti.
DEV TAKIMLAR PEŞİNDE
Gösterdiği performansla daha şimdiden geçtiğimiz sezon istatistiklerini geride bırakan Sancho, Avrupa'nın devlerini de peşine takmış durumda. 2017-18 yılında Manchester City'den Alman ekibine transfer olan Sancho, 2 sezonda gösterdiği performansla değerini katlamayı başardı.
Transfer döneminin açılmasının ardından Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yüksek bir bonservis bedeliyle Dortmund'un kapısını çalacağı ifade ediliyor. Ayrıca diğer bir Premier Lig ekibi Chelsea ile LaLiga devleri Real Madrid ve Barcelona'nın da Sancho'nun transferi için girişimde bulunması bekleniyor.
- 01.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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