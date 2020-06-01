Jadon Sancho Avrupa devlerini peşine taktı! - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
01 Haziran 2020, Pazartesi
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Avrupa devlerini peşine taktı!

Jadon Sancho Avrupa devlerini peşine taktı!

ekiplerinden 'da forma giyen genç yıldız performansıyla lige damga vurmaya devam ediyor. Gösterdiği performansla şimdiden geçtiğimiz sezonun istatistiklerini geride bırakmış durumda olan İngiliz futbolcu Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı.

'un İngiliz yıldızı , gösterdiği performansla parmak ısırtıyor.

ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Jadon Sancho, bu sezon takımın en çok gol atan ve en çok asist yapan ismi konumunda. Sarı-siyahlı formayla bu sezon 39 maçta görev alan Sancho, bu karşılaşmalarda 23 gol atıp, 16 da asist yapma başarısı gösterdi.
Takımın en çok gol atan ismi olan 20 yaşındaki yıldız futbolcu, son olarak Padernborn maçının ikinci yarısında attığı 3 golle dikkatleri üstüne çekti.

DEV TAKIMLAR PEŞİNDE
Gösterdiği performansla daha şimdiden geçtiğimiz sezon istatistiklerini geride bırakan Sancho, Avrupa'nın devlerini de peşine takmış durumda. 2017-18 yılında 'den Alman ekibine olan Sancho, 2 sezonda gösterdiği performansla değerini katlamayı başardı.

Transfer döneminin açılmasının ardından ekiplerinden 'ın yüksek bir bonservis bedeliyle Dortmund'un kapısını çalacağı ifade ediliyor. Ayrıca diğer bir Premier Lig ekibi ile LaLiga devleri ve 'nın da Sancho'nun transferi için girişimde bulunması bekleniyor.

  1. 01.06.2020
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