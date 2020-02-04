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04 Şubat 2020, Salı
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TFFve kulüplerden şehitlere başsağlığı

TFFve kulüplerden şehitlere başsağlığı

ve kulüpleri, 'de şehit olan kahraman askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı.

ve kulüpleri, 'de şehit olan kahraman askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı. TFF mesajında, "İdlib'de rejim unsurlarının hain saldırısı sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğunu, bazı askerlerimizin de yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, ile milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verdi.
  1. 4.2.2020
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