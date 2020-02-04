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04 Şubat 2020, Salı
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’den istifaya jet yalanlama

TFF’den istifaya jet yalanlama

, Başkan 'in istifa haberlerini yalanladı.

, Başkan 'in istifa haberlerini yalanladı. Yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yer alan federasyon başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in istifa ettiğine dair açıklamalar, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve yönetim kurulu görevinin başında olup, asılsız iddialara itibar edilmemelidir" denildi.
  1. 4.2.2020
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