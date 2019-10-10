Petr Cech buz hokeyi kalecisi oldu
Kaleciliği ile adından sürekli söz ettiren Çek futbolcu Petr Cech, yeşil sahalardan geçen sezon emekliye ayrıldı. Dünyaca ünlü Çek kaleci Petr Cech, İngiltere'de buz hokeyi takımlarından Guildford Phoenix'in kalesini koruyacak.
Yarı profesyonel 4. lig kategorisinde mücadele eden Guildford Phoenix Kulübünden yapılan açıklamada, Petr Cech ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi. 37 yaşındaki Cech, buz hokeyinde de kaleci olarak görev yapacak ve 33 numaralı formayı giyecek.
Anlaşmanın ardından duygularını dile getiren Çekyalı kaleci, ''Bu sezon Phoenix formasıyla maç deneyimi kazanmak benim için büyük bir fırsat. Bu genç takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım. 20 yıllık profesyonel futbol kariyerimin ardından, çocukken izlemeyi ve oynamayı çok sevdiğim bu oyunun içinde bulunmak benim için harika bir deneyim olacak." ifadelerini kullandı.
Petr Cech'in, Chelsea'deki teknik ve performans danışmanlığı görevini de sürdürmesi bekleniyor.
2004-2015 yılları arasında kalesini koruduğu Chelsea'de birer UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi, 4 lig, 4 İngiltere Federasyon Kupası, 3 İngiltere Lig Kupası ve 2 Community Shield şampiyonluğu yaşayan Cech, Arsenal'de ise bir İngiltere Federasyon Kupası, 2 de Community Shield elde etmişti.
- 10.10.2019
-
Novak müjdesi
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Bu adam trabzona gelen en iyi sol beklerden biri.
-
Ryan Babel'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler! Galatasaray...
Toplam 1
Yorum
03bjk babel bemboşu düne kadar adını bilen yoktu beşiktaş seni tekrar adam yerine koydu ama hata yapmış beşiktaş gsden 10 kat büyükdür.
-
Dorukhan Toköz'den taraftarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
yusuf ergün Rabbim sen onu gençliğine bağışla acil şifalar nasip eyle Amin.
Petr Cech buz hokeyi kalecisi oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.