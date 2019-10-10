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10 Ekim 2019, Perşembe
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buz hokeyi kalecisi oldu

Petr Cech buz hokeyi kalecisi oldu

Kaleciliği ile adından sürekli söz ettiren Çek futbolcu , yeşil sahalardan geçen sezon emekliye ayrıldı. Dünyaca ünlü Çek kaleci Petr Cech, İngiltere'de buz hokeyi takımlarından 'in kalesini koruyacak.

Yarı profesyonel 4. lig kategorisinde mücadele eden Kulübünden yapılan açıklamada, ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi. 37 yaşındaki Cech, buz hokeyinde de kaleci olarak görev yapacak ve 33 numaralı formayı giyecek.

Anlaşmanın ardından duygularını dile getiren Çekyalı kaleci, ''Bu sezon Phoenix formasıyla maç deneyimi kazanmak benim için büyük bir fırsat. Bu genç takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım. 20 yıllık profesyonel futbol kariyerimin ardından, çocukken izlemeyi ve oynamayı çok sevdiğim bu oyunun içinde bulunmak benim için harika bir deneyim olacak." ifadelerini kullandı.

Petr Cech'in, 'deki teknik ve performans danışmanlığı görevini de sürdürmesi bekleniyor.

2004-2015 yılları arasında kalesini koruduğu Chelsea'de birer Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi, 4 lig, 4 , 3 ve 2 şampiyonluğu yaşayan Cech, 'de ise bir İngiltere Federasyon Kupası, 2 de Community Shield elde etmişti.

  1. 10.10.2019
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