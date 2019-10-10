Cüneyt Çakır Slovenya-Avusturya maçını yönetecek
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın, EURO 2020 elemeleri kapsamında pazar günü oynanacak Slovenya-Avusturya mücadelesini yöneteceği açıklandı.
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri G Grubu'ndaki Slovenya-Avusturya maçında görev yapacak.
UEFA'nın açıklamasına göre, 13 Ekim Pazar günü Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda oynanacak 8. hafta maçı TSİ 21.45'te başlayacak.
Müsabakada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Palabıyık olacak.
- 10.10.2019
- Güncelleme: 10.10.2019 12:43
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Toplam 1
Yorum
murat1903 yıne senaryolar oynanmıs daha geldıgın gun bellıyı fıkonun tuyup buna bırakacağı
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Toplam 2
Yorum
orko Bedavadan 4 milyon euro yu aldın, koşmaya mecalin yok, 33 yaşında Avrupa'nın huzurevi olan gs ye geldin. senden yediği kazığı unutamaz gs
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Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'nin
Toplam 1
Yorum
Doğukan Fenerbahcenin alması daha da çok iyi oynarlarsa kupanın a Hakkı var
Cüneyt Çakır Slovenya-Avusturya maçını yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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