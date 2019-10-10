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10 Ekim 2019, Perşembe
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Slovenya-Avusturya maçını yönetecek

Cüneyt Çakır Slovenya-Avusturya maçını yönetecek

kokartlı Türk hakem 'ın, elemeleri kapsamında pazar günü oynanacak Slovenya-Avusturya mücadelesini yöneteceği açıklandı.

kokartlı Türk hakem , 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası () Elemeleri G Grubu'ndaki Slovenya-Avusturya maçında görev yapacak.

'nın açıklamasına göre, 13 Ekim Pazar günü Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda oynanacak 8. hafta maçı TSİ 21.45'te başlayacak.

Müsabakada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Palabıyık olacak.

  1. 10.10.2019
  2. Güncelleme: 10.10.2019 12:43
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