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10 Ekim 2019, Perşembe
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'dan 'ya tokat gibi cevap!

Merih Demiral'dan Marchisio'ya tokat gibi cevap!

Milli futbolcumuz ile ilgili 'yi suçlayan bir paylaşım yapan 'ya, Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözüyle harekatın sebeplerini İngilizce bir metinle anlatarak karşılık verdi.

'nin 'nin kuzeyindeki terör örgütlerini yok etmeye yönelik başlatmış olduğu ile ilgili 'un eski futbolcularından 'dan bir paylaşım gelmişti. İtalyan futbolcu, Türkiye'yi suçlayan bir metinle operasyona tepki göstermişti. Marchisio'ya yanıt milli futbolcumuz 'den geldi.



"YURTTA SULH, CİHANDA SULH"

Juventus'un eski oyuncusu Marchisio, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Türkiye'yi suçlayan bir paylaşım yaptı. Merih Demiral ise Atatürk'ün, "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözüyle harekatın sebeplerini İngilizce bir metinle anlatarak karşılık verdi.

Milli futbolcumuz paylaştığı metinde, "Türkiye ile Suriye sınırında terörist koridor oluşumu var. / kadınlar, çocuklar ve bebekler dahil 40 bin kişinin ölümünden sorumludur. Türkiye'nin misyonu, güney sınırımızda terör koridoru yaratılmasını engellemek ve 2 milyon Suriyeliyi güvenli bölgeye yerleştirmek." ifadelerini kullandı.

  1. 10.10.2019
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