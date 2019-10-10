Merih Demiral'dan Marchisio'ya tokat gibi cevap!
Milli futbolcumuz Merih Demiral Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Türkiye'yi suçlayan bir paylaşım yapan Marchisio'ya, Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözüyle harekatın sebeplerini İngilizce bir metinle anlatarak karşılık verdi.
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerini yok etmeye yönelik başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Juventus'un eski futbolcularından Marchisio'dan bir paylaşım gelmişti. İtalyan futbolcu, Türkiye'yi suçlayan bir metinle operasyona tepki göstermişti. Marchisio'ya yanıt milli futbolcumuz Merih Demiral'den geldi.
"YURTTA SULH, CİHANDA SULH"
Juventus'un eski oyuncusu Marchisio, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Türkiye'yi suçlayan bir paylaşım yaptı. Merih Demiral ise Atatürk'ün, "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözüyle harekatın sebeplerini İngilizce bir metinle anlatarak karşılık verdi.
Milli futbolcumuz paylaştığı metinde, "Türkiye ile Suriye sınırında terörist koridor oluşumu var. PKK/YPG kadınlar, çocuklar ve bebekler dahil 40 bin kişinin ölümünden sorumludur. Türkiye'nin misyonu, güney sınırımızda terör koridoru yaratılmasını engellemek ve 2 milyon Suriyeliyi güvenli bölgeye yerleştirmek." ifadelerini kullandı.
- 10.10.2019
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Yorum
İLERLİYOR .....İLERLİYOOOOOOR GİTTİ HİKMET HOCA GELDİ KULİSTÇİ VE KULÜPÇÜLERİN ADAMI. İLERLİYOOOOOOOOOOR TÜRK FUTBOOOOOOOLU
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Yorum
BUNLAR GS OYUNCUSU DEĞİL GÖNDERİN BU FALCAO,BABEL,JİMİ, ŞENER VE 30 YAŞ ÜZERİNDEKİ FUTBOLCULARI. BUNLAR GS OYUNCUSU DEĞİL.
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Yorum
murat1903 yıne senaryolar oynanmıs daha geldıgın gun bellıyı fıkonun tuyup buna bırakacağı
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