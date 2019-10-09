FIFA dünya sıralamasının 16. basamağındaki Almanya, Dortmund kentindeki Signal Iduna Park'ta oynanan özel maçta, klasmanın 10. sırasındaki Arjantin'i ağırladı.
Milli takım düzeyinde oynanan hazırlık karşılaşmasında Almanya ile Arjantin 2-2 berabere kaldı.
Almanya'nın Kroos, Sane, Rüdiger, Werner, Arjantin'in ise cezası bulunan Messi'nin yanı sıra Agüero, Icardi, Di Maria gibi yıldız isimlerinden yoksun sahaya çıktığı mücadele, 2-2 tamamlandı.
Almanya'nın gollerini, 15. dakikada Gnabry, 22. dakikada Havertz, Arjantin'in gollerini de 66. dakikada Alario ve 85. dakikada Ocampos kaydetti.
- 10.10.2019
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Rize'de çok güzel hareketler
Toplam 1
Yorum
ardesernli adanademuispor trbzonspor / trabzonspor bursa spor bu maclari bu sehir 100 yil gecse unutmayacak
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
Almanya ile Arjantin yenişemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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