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09 Ekim 2019, Çarşamba
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ile yenişemedi

Almanya ile Arjantin yenişemedi

dünya sıralamasının 16. basamağındaki , Dortmund kentindeki 'ta oynanan özel maçta, klasmanın 10. sırasındaki 'i ağırladı.

Milli takım düzeyinde oynanan hazırlık karşılaşmasında ile 2-2 berabere kaldı.

Almanya'nın Kroos, Sane, Rüdiger, Werner, Arjantin'in ise cezası bulunan Messi'nin yanı sıra Agüero, Icardi, gibi yıldız isimlerinden yoksun sahaya çıktığı mücadele, 2-2 tamamlandı.

Almanya'nın gollerini, 15. dakikada Gnabry, 22. dakikada Havertz, Arjantin'in gollerini de 66. dakikada Alario ve 85. dakikada Ocampos kaydetti.

  1. 10.10.2019
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