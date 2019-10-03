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03 Ekim 2019, Perşembe
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Marchisio futbolu bıraktı

Marchisio futbolu bıraktı

İtalyan milli futbolcu , aktif kariyerine son verdiğini açıkladı.Sosyal medya hesabında emekliliğini açıklayan Marchisio, "Futbolcu olmak isteyen küçük çocuğa söz vermiştim, sahaya girdiğimde harika hissettiğim sürece oynayacaktım. Artık sözümü yerine getiremiyorum ve bu yüzden futbolu bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

Altyapısından yetiştiği 'ta 2005 yılında A takıma yükselen , geçen yıl Zenit'te forma giymiş ve yaz transfer döneminde sözleşmesini feshetmişti.

Marchisio ayrıca 55 kez milli formayı terletip 5 gol atmıştı.

  1. 03.10.2019
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