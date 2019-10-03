Basel'den skandal Türkiye paylaşımı! İşte o görüntüler...

İsviçre ekiplerinden Basel'in Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi yaptığı paylaşım olay oldu. Basel, resmi twitter hesabından paylaştığı videoda bir skandala imza attı. Yapılan videolu paylaşımda Türkiye haritasının Avrupa Kıtası'ndaki topraklarının kesildiği görüldü.

Futbolseverler Basel kulübünü küstahlıkla suçlarken, İsviçre ekibi henüz videoyu kaldırmadı.