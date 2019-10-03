Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Basel'den skandal bir paylaşım geldi. İsviçre ekibinin sosyal medya hesabından paylaşdığı videoda Türkiye haritasının bir kısmının kesilmesi tepki geçti.
İsviçre ekiplerinden Basel'in Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi yaptığı paylaşım olay oldu. Basel, resmi twitter hesabından paylaştığı videoda bir skandala imza attı. Yapılan videolu paylaşımda Türkiye haritasının Avrupa Kıtası'ndaki topraklarının kesildiği görüldü.
Futbolseverler Basel kulübünü küstahlıkla suçlarken, İsviçre ekibi henüz videoyu kaldırmadı.
- 03.10.2019
- Güncelleme: 03.10.2019 17:40
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Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk ele avuca sığmıyor.. her yerde oynar bu adam. resmen kemik gibi, hızlı ve çabuk.
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Son dakika... Trabzonspor'a UEFA'dan ceza!
Toplam 2
Yorum
Taraftar Adam gibi maç seyretmeyi öğrenemedik
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Erol Kaynar adaylığını açıkladı
Toplam 2
Yorum
sebo çok iyi bir insan ama bir bir olumsızluklar olmaya başlarsa panikler daha kötü olur yönetime seçilirse daha faydalı olur
Basel'den skandal Türkiye paylaşımı! İşte o görüntüler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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