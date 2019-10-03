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03 Ekim 2019, Perşembe
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'den paylaşımı! İşte o görüntüler...

Basel'den skandal Türkiye paylaşımı! İşte o görüntüler...

'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi 'den bir paylaşım geldi. ekibinin sosyal medya hesabından paylaşdığı videoda haritasının bir kısmının kesilmesi tepki geçti.

ekiplerinden 'in ile oynayacağı maç öncesi yaptığı paylaşım olay oldu. Basel, resmi twitter hesabından paylaştığı videoda bir skandala imza attı. Yapılan videolu paylaşımda haritasının Avrupa Kıtası'ndaki topraklarının kesildiği görüldü.

Futbolseverler Basel kulübünü küstahlıkla suçlarken, İsviçre ekibi henüz videoyu kaldırmadı.

Basel'den skandal Türkiye paylaşımı! İşte o görüntüler...

  1. 03.10.2019
  2. Güncelleme: 03.10.2019 17:40
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