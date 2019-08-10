Atletico Madrid 2-1 Juventus - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2019, Cumartesi
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2-1

Atletico Madrid 2-1 Juventus

, yeni transferi Joao Felix'in golleriyle 'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya yedek başlayan , 71. dakikada Merih Demiral'ın yerine oyuna girdi.

Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda , 'u 2-1 yendi.

Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada İspanyol ekibi Atletico Madrid ile İtalyan temsilcisi Juventus, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da karşı karşıya geldi.

yönetimindeki Atletico Madrid, yeni transferi Joao Felix'in 24 ve 33. dakikalardaki golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti.

Juventus'un tek golünü 29. dakikada kaydetti.

Siyah-beyazlı ekipte forma giyen milli futbolcu 71. dakikada, Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can da 72. dakikada oyuna dahil oldu.

  1. 10.08.2019
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