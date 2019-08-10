Atletico Madrid, yeni transferi Joao Felix'in golleriyle Juventus'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya yedek başlayan Merih Demiral, 71. dakikada Merih Demiral'ın yerine oyuna girdi.
Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Atletico Madrid, Juventus'u 2-1 yendi.
Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada İspanyol ekibi Atletico Madrid ile İtalyan temsilcisi Juventus, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da karşı karşıya geldi.
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, yeni transferi Joao Felix'in 24 ve 33. dakikalardaki golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti.
Juventus'un tek golünü 29. dakikada Sami Khedira kaydetti.
Siyah-beyazlı ekipte forma giyen milli futbolcu Merih Demiral 71. dakikada, Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can da 72. dakikada oyuna dahil oldu.
- 10.08.2019
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Diagne sürprizi
Toplam 1
Yorum
BU GS DA YERİN VAR DİAGNE HAYDİ DİAGNE MAHÇUP ET BİZ GS TARAFTARLARINI. SEN GÖLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. HAYRAN BIRAK KENDİNİ VE TAKIMDAKİ YERİNİ GARANTİLE. İNANIYORUZ SANA
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Cengiz Ünder'e dev talip!
Toplam 1
Yorum
Ey fotomaç a spor Fransa ligini 17.sırada bitirmiş takımın forveti geliyor alt tarafı! Sanki ronaldo geliyor kötü falcaoyu amma abarttınız
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Fernando Andrade Demir Grup Sivasspor'da
Toplam 1
Yorum
samsun davud sivasspor sessiz ve derinden geliyor... uyum olursa çok can yakarlar ilk 8 e oynarlar
Atletico Madrid 2-1 Juventus haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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