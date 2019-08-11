Aktüel haberler (11.08.2019)
PSG'den ayrılması gündemde olan Neymar, Nimes maçının kadrosuna alınmadı. Sportif direktör Leonardo, transfer görüşmelerini doğrularken; Real Madrid'in yıllık 40 milyon euro önermeye hazır olduğu iddia edildi. 27 yaşındaki Brezilyalı y ıldız için eski takımı Barcelona da nabız yoklamayı sürdürüyor.
PERİSİC MÜNİH'TE
Bayern Münih, İnter'in Hırvat yıldızı Perisic'te (30) mutlu sona ulaştı. 20 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan sol kanata 5 milyon euro kiralama bedeli ödenecek.
MOU'DAN SÜRPRİZ İMZA
Uzun süredir takım çalıştırmayan Jose Mourinho, yorumcu oldu. İngiliz spor kanalı Sky Sports, "Yeni sezon, yeni imza" ifadeleriyle Portekizli menajerin yeni sezonda maçları yorumlayacağını açıkladı.
LUKAKU 3. OLDU
Manchester United'dan İnter'e transfer olar Lukaku, 'en fazla bonservis bedeli ödenen oyuncular' listesinde 3. oldu. Belçikalı forvet için şu ana kadar beş transferde 183 milyon pound ödendi. Listenin ilk sırasında 279 milyon poundla Neymar yer alırken; 2. sırayı 207 milyon poundla Cristiano Ronaldo aldı.
BÜYÜKÇEKMECE
Tepecikspor, İstanbulspor'dan 22 yaşındaki genç eldiven Emirhan Emir ve Erzincanspor'dan 24 yaşındaki stoper Enes Yılmaz'ı renklerine bağladı
GENÇLER YETER
EskişehirsporTeknik Direktörü Fuat Çapa, kendi mucizesine sahip bir kulüp olduklarını kaydetti. Taraftara tanıtacak yeni transferleri olmadığını belirten Çapa, "Gençlerle beraber çok yol aldık. Eskişehir kendi mucizesini yaratan bir kulüp. Gelin bu mucizeyi devam ettirelim. Bayram gibi bir sezon olsun" dedi.
TEPECİK'TE İKİ İMZA
Büyükçekmece Tepecikspor, İstanbulspor'dan 22 yaşındaki genç eldiven Emirhan Emir ve Erzincanspor'dan 24 yaşındaki stoper Enes Yılmaz'ı renklerine bağladı.
'DAHA İYİ OLACAĞIZ'
Ege Kupasını alan Memen'de moraller yerinde... Teknik direktör Ramazan Kurşunlu, "Oyuncularımın hırsı beni çok sevindirdi. Sistem oturdukça daha iyi olacağız" diye konuştu.
PAZARLIK SÜRÜYOR
Bursaspor Başakşehir'in milli kaleci Muhammed Şengezer ile genç sağ bek Muhammed Emin Sarıkaya için yaptığı 8.5 milyon liralık teklifi yeterli bulmadı. İstanbul ekibinin 9.5 milyon liraya çıktığı belirtilirken; başkan Mesut Mestan'ın teklifi değerlendirdiği ifade edildi.?
KEMER'DEN ÜÇLEME
TFF 3. Lig ekibi Kemer'de imzalar sürüyor. Son olarak İsmail Çetin'i renklerine bağlayan mavi-beyazlılar dün üç imza attırdı. Antalya ekibi, sol kanat Tahir Türker (30), orta saha Hüseyin Atalay (27) ve sağ bek Onur Kalafat'la (34) imza attırdı.
BERKANT ETİMESGUT'TA
Kayserispor ile sözleşmesini karşılıklı fesheden genç orta saha Berkant Şahin Gök, 2.Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Etimesgut'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. 21 yaşındaki oyuncu, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Ankara Demir'de 9 maça çıktı.
- 11.8.2019
-
Diagne sürprizi
Toplam 1
Yorum
BU GS DA YERİN VAR DİAGNE HAYDİ DİAGNE MAHÇUP ET BİZ GS TARAFTARLARINI. SEN GÖLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. HAYRAN BIRAK KENDİNİ VE TAKIMDAKİ YERİNİ GARANTİLE. İNANIYORUZ SANA
-
Cengiz Ünder'e dev talip!
Toplam 1
Yorum
Ey fotomaç a spor Fransa ligini 17.sırada bitirmiş takımın forveti geliyor alt tarafı! Sanki ronaldo geliyor kötü falcaoyu amma abarttınız
-
Fernando Andrade Demir Grup Sivasspor'da
Toplam 1
Yorum
samsun davud sivasspor sessiz ve derinden geliyor... uyum olursa çok can yakarlar ilk 8 e oynarlar
Aktüel haberler (11.08.2019) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.