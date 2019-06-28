Tunus 1-1 Mali
2019 Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda Tunus ile Mali 1-1 berabere kaldı.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki E Grubu mücadelesinde Tunus ile Mali, Süveyş kentindeki Ordu Stadı'nda karşılaştı.
İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 60. dakikasında Mali, Mouez Hassen'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 10 dakika sonra Wahbi Khazri'nin golüyle Tunus'un eşitliği sağladığı maçta başka gol olmadı ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.
Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.
- 28.06.2019
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Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
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