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28 Haziran 2019, Cuma
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1-1 Mali

Tunus 1-1 Mali

2019 Afrika Uluslar Kupası E 'nda ile Mali 1-1 berabere kaldı.

'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki E mücadelesinde ile Mali, Süveyş kentindeki Stadı'nda karşılaştı.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 60. dakikasında Mali, Mouez Hassen'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 10 dakika sonra Wahbi Khazri'nin golüyle Tunus'un eşitliği sağladığı maçta başka gol olmadı ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.

  1. 28.06.2019
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