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28 Haziran 2019, Cuma
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Fas 1-0

Fas 1-0 Fildişi Sahili

2019 Afrika Uluslar Kupası D 'nda Fas, 'ni 1-0 yendi.

'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki D maçında, Fas ile karşılaştı.

Başkent Kahire'deki El-Selam Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fas, Youssef En Nesyri'nin 23. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Fas 'nda forma giyen Galatasaraylı Younes Belhanda ve Fenerbahçeli Nabil Dirar, 90 dakika sahada kaldı.

Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.

  1. 28.06.2019
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