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27 Haziran 2019, Perşembe
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İlk yarı finalist

İlk yarı finalist İngiltere

FIFA Kadınlar eşleşmelerinin ilk maçında Norveç'i 3-0'la geçen adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu.

FIFA Kadınlar eşleşmelerinin ilk maçında , Norveç'i 3-0 yenerek yarı finale çıktı.

'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın çeyrek finalinde İngiltere ile Norveç karşılaştı.

Le Havre kentindeki Okyanus Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında İngiltere, Jill Louise Scott'un 3. dakika ve Ellen Toni White'ın 40. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. 57. dakikada Lucia Bronze attığı golle skoru belirledi. İngiltere'de Nikita Parris 83. dakikada penaltı kaçırdı.

İngiltere'nin yarı finaldeki rakibi, yarın TSİ 22.00'de oynanacak Fransa-ABD maçıyla belli olacak.

  1. 28.06.2019
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