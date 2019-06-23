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23 Haziran 2019, Pazar
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Norveç'in rakibi oldu

İngiltere Norveç'in rakibi oldu

FIFA Kadınlar 'nda  , 'u 3-0 mağlup ederek çeyrek finalde Norveç'in rakibi oldu.

FIFA Kadınlar 'nda 'u 3-0 yenen , çeyrek finale yükseldi.

'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen organizasyondaki son 16 turu maçında İngiltere ile Kamerun karşılaştı.

İngiltere, Houghton'ın 14, White'ın 45+4 ve Greenwood'un 58. dakikadaki golleriyle Valenciennes yerel idaresindeki Hainaut Stadı'nda oynanan müsabakayı 3-0 kazandı.

Böylece Norveç'in çeyrek finaldeki rakibi İngiltere oldu.

  1. 23.06.2019
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