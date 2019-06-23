Fas 1-0 Namibya - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
23 Haziran 2019, Pazar
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1-0

Fas 1-0 Namibya

D Grubu'nda , 'yı 1-0 yendi.

D Grubu'nda , 'yı 1-0 yendi.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki D Grubu ilk maçında, Fas ile Namibya karşılaştı.

Başkent Kahire'deki El-Selam Stadı'nda oynanan mücadeleyi, Keimuine'nin 89. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 Fas kazandı.

Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.

  1. 23.06.2019
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