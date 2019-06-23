Nuri Şahin: "Hayat futboldan ibaret olduğunda sıkıcı" - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
23 Haziran 2019, Pazar
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: "Hayat futboldan ibaret olduğunda sıkıcı"

Nuri Şahin: "Hayat futboldan ibaret olduğunda sıkıcı"

ekiplerinden 'de forma giyen eski milli futbolcu , İstanbul'da konferansa katıldı. Santralistanbul Yerleşkesi'nde düzenlenen "Nuri Şahin: My Master Game Plan" etkinliğinde konuşması olan Şahin, hayata dair önemli sözler sarf etti.

'in tecrübeli futbolcusu, hayatın sadece futboldan ibaret olmadığını dile getirirken, "Hayat sadece futboldan ibaret kaldığında, sıkıcı oluyor. Benim kendimi geliştirmek istememin ilk sebebi, farklı kişilerle farklı ortamlarda sohbet edebilmek. Okuduğum bir kitaptan, bir gün birisi ile konusu gelir de konuşurum diye notlar alıyorum. Bunun bana saha dışında da faydası oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Genç sporcuların gelişiminde aile faktörünün önemine dikkati çeken Nuri, şu görüşlerini paylaştı:

"Ben altyapıdan yetiştim. oynuyor, gol atıyordum. Annem gelip beni tebrik ediyor, sonrasında da pazartesi günü okula gideceğimi söylüyordu. Türkiye'de aileler çocuklarına böyle davranmıyor. 14-17 yaşındaki çocuklar bile profesyonel futbolcular gibi yaşıyor. O noktadan ilerleyemeyince de bu onlar için yıkım oluyor.

Bu yüzden Akademi'de sporcuların ailelerine de dokunacağız. Bizim akademide ailelerin haftada en az iki gün katılma zorunluğu var. Aynı zamanda ailelere özel kurs hazırlıyoruz. Ailelere yatırım yapmak istiyoruz ki onlar da çocuklarına doğru yatırım yapabilsin. Örneğin, sporcu çocukların nasıl beslenmesi gerektiğini aileleri de bilmeli."

  1. 23.06.2019
  2. Güncelleme: 23.06.2019 15:36
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