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22 Haziran 2019, Cumartesi
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Peru 0-5

Peru 0-5 Brezilya

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen 'da (Copa America) A Grubu'nda Peru'yu 5-0'la geçen ve Bolivya'yı 3-1 yenen çeyrek finale çıktı.

'da düzenlenen 46. 'nın A Grubu'nda son maçlar oynandı.

kentindeki Arena Corinthians'ta oynanan mücadelede Brezilya, 12. dakikada Carlos Casemiro, 19. dakikada Roberto Firmino, 32. dakikada Everton Soares'in attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. İkinci yarıda gollerine devam eden Brezilya 53. dakikada , 90. dakikada Willian ile maçı 5-0 kazandı. Brezilya'da 90+4'te Gabriel Jesus penaltı kaçırdı.

kentindeki Mineirao Stadı'nda yapılan mücadelede ise maça hızlı başlayan 2. dakikada 'in attığı golle öne geçti. 55. dakikada Darwin Machis skoru 2-0'a taşıdı. Bolivya 82. dakikada Leonel Justiniano ile skoru 2-1'e getirdi. Maçta son sözü 87. dakikada Josef Martinez söyledi ve Venezuela müsabakadan 3-1 galip ayrılarak grubu ikinci sırada tamamladı.

Grubu 3. sırada bitiren Peru'nun çeyrek finale çıkıp çıkmayacağı diğer gruplardaki maçların sona ermesiyle belli olacak.

B Grubu'nda bugün TSİ 22.00'de ile Arjantin ve ile Paraguay karşılaşacak.

Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.

  1. 23.06.2019
  2. Güncelleme: 23.06.2019 00:44
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