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22 Haziran 2019, Cumartesi
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çeyrek finalde

Norveç çeyrek finalde

FIFA Kadınlar son 16 turu mücadelesinde , 'yı penaltı atışları sonucu 4-1 yenerek çeyrek finale çıkan 2'nci takım oldu.

'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın son 16 turundaki maçta ile karşılaştı.

A Grubu'ndan 2'nci olarak çıkan Norveç, C Grubu'nda aynı sırayı elde eden Avustralya'yı normal süresi 1-1 biten maçta, penaltı atışları sonucu 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Bugün TSİ 18.30'da oynanacak diğer karşılaşmada ise ile Kamerun çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.

  1. 23.06.2019
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