Recep Niyaz gençlerle buluştu
Abalı Denizlisporlu futbolcu Recep Niyaz: "Şimdiye kadar Süper Lig'de olmak hayalimdi, bu hayalimi oynadığım takımda şampiyonluk yaşayarak gerçekleştirdim"
Spor Toto 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Abalı Denizlispor'un orta saha oyuncusu Recep Niyaz, "Şimdiye kadar Süper Lig'de olmak hayalimdi, bu hayalimi oynadığım takımda şampiyonluk yaşayarak gerçekleştirdim." dedi.
Çal Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Çal Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Milli Sporcular Gençlerle Buluşuyor Projesi" finali, Denizlisporlu futbolcu Recep Niyaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Etkinlikte Denizlispor oyuncusu Recep Niyaz'ın hayatını anlatan slayt ile gollerinin olduğu sinevizyon gösterisi izletildi.
Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Recep Niyaz, Denizlili olarak takımda kalacağını, takımına sonuna kadar sahip çıkacağını belirtti. 23 yaşındaki futbolcu, "Şimdiye kadar Süper Lig'de olmak hayalimdi, bu hayalimi oynadığım takımda şampiyonluk yaşayarak gerçekleştirdim." diye konuştu.
- 23.05.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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