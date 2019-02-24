Gaziantep Alg Spor zorlu maçta 1 puan aldı
24 Şubat 2019, Pazar
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Alg Spor zorlu maçta 1 puan aldı

Gaziantep Alg Spor zorlu maçta 1 puan aldı

Kadınlar 1.Ligin temsilcisi ALG kadın futbol takımı, ligin 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kdz Ereğli Kadın Futbol Takımı müsabakasından golsüz beraberlik ile ayrıldı

Karşılaşmada üstünlüğünü daima koruyan temsilcisi deplasmanda umduğunu bulamadı. Pozisyonları değerlendiremeyen Kulübü futbolcuları, deplasmanda karşılaştığı müsabakada gol atamadı. Rakip takımında topu filelerle buluşturamadığı müsabaka, 0-0 beraberlik ile sona erdi. Her iki takımda haftayı bir puanla tamamladı. En az mutlak 4 gol kaçırdıklarını belirten Gaziantep Alg Başkanı Ali Gözcü, "Biz daima galibiyet parolası ile maçlara çıkıyoruz ancak rakip takımlarda maçı almak istiyor tabii, her şeyimizi ortaya koyuyoruz sahaya çıkarken. Beraberlikte bizim için kötü sonuç değil ama çok gol kaçırdığımız için üzgünüz. Yılmak yok şampiyonluktan vazgeçmiş değiliz. Tüm takımı ve teknik heyeti kutluyorum" dedi.

  1. 24.02.2019
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