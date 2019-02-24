Gaziantep Alg Spor zorlu maçta 1 puan aldı

Karşılaşmada üstünlüğünü daima koruyan Gaziantep temsilcisi deplasmanda umduğunu bulamadı. Pozisyonları değerlendiremeyen Gaziantep ALG Spor Kulübü futbolcuları, deplasmanda karşılaştığı müsabakada gol atamadı. Rakip takımında topu filelerle buluşturamadığı müsabaka, 0-0 beraberlik ile sona erdi. Her iki takımda haftayı bir puanla tamamladı. En az mutlak 4 gol kaçırdıklarını belirten Gaziantep Alg Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, "Biz daima galibiyet parolası ile maçlara çıkıyoruz ancak rakip takımlarda maçı almak istiyor tabii, her şeyimizi ortaya koyuyoruz sahaya çıkarken. Beraberlikte bizim için kötü sonuç değil ama çok gol kaçırdığımız için üzgünüz. Yılmak yok şampiyonluktan vazgeçmiş değiliz. Tüm takımı ve teknik heyeti kutluyorum" dedi.