Olaylı maçta 7 kişi gözaltına alındı
27 Ocak 2019, Pazar
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Olaylı maçta 7 kişi gözaltına alındı

Olaylı maçta 7 kişi gözaltına alındı

(BAL) 5. Grup'ta oynanan Kapadokya Göremespor-İçelspor karşılaşması sonrasında çıkan olaylar sonrasında İçelspor’un 6 futbolcusu ile 1 yöneticisi gözaltına alındı.

BAL 5. Grup'ta oynanan Kapadokya Göremespor-İçelspor maçının ardından İçelsporlu futbolcular Kapadokya Göremespor Teknik Direktörü İsmail Güzel'e saldırdı. Olan sonrası Teknik Direktör İsmail Güzel, İçelsporlu futbolcular ve yöneticisi 'dan şikayetçi oldu. İçelspor takımından 6 futbolcu ile yönetici Vedat Çoban gözaltına alındı.

  1. 27.1.2019 20:19
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