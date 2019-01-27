Olaylı maçta 7 kişi gözaltına alındı
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta oynanan Kapadokya Göremespor-İçelspor karşılaşması sonrasında çıkan olaylar sonrasında İçelspor’un 6 futbolcusu ile 1 yöneticisi gözaltına alındı.
BAL 5. Grup'ta oynanan Kapadokya Göremespor-İçelspor maçının ardından İçelsporlu futbolcular Kapadokya Göremespor Teknik Direktörü İsmail Güzel'e saldırdı. Olan sonrası Teknik Direktör İsmail Güzel, İçelsporlu futbolcular ve yöneticisi Vedat Çoban'dan şikayetçi oldu. İçelspor takımından 6 futbolcu ile yönetici Vedat Çoban gözaltına alındı.
- 27.1.2019 20:19
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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