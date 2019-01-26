Portekiz Lig Kupası penaltılarla Sporting Lizbon'un
26 Ocak 2019, Cumartesi
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penaltılarla 'un

Portekiz Lig Kupası penaltılarla Sporting Lizbon'un

'nı, normal süresi 1-1 biten maçta penaltı atışları sonucunda Porto'yu 3-1 yenen kazandı.

Braga Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada Porto, 79'uncu dakikada Fernando Andrade'nin golüyle 1-0 öne geçti. , karşılaşmanın uzatma dakikalarında hakemin VAR sistemine bakarak verdiği kararla penaltı kazandı. 90+2'nci dakikada topun başına geçen Bas Dost, skoru eşitleyen golü attı. Maçın normal süresi 1-1 sona erince, kural gereği uzatma dakikaları oynanmayıp kupanın sahibini belirlemek için direkt penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında 3-1'lik üstünlük elde eden Sporting Lizbon, art arda 2'nci kez kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi.

Portekiz futbolunda ticari gelirleri artırmak amacıyla 2007-2008 sezonunda "" adıyla başlatılan turnuvayı 7 kezle en çok kazanan takım oldu.

Portekiz liginde lider olan Porto ise 3'üncü kez oynadığı finalden de eli boş ayrıldı.

  1. 27.1.2019 01:49
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