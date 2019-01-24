Asya Kupası'nda Çin'i yenen İran yarı finalde

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi bulunan Mohammed bin Zayed Stadı'nda gerçekleşen çeyrek final mücadelesine iyi başlayan taraf İran, 18'inci dakikada Mehdi Taremi ve 31'inci dakikada Sardar Azmoun'un golleriyle ilk yarıyı 2-0' önde kapattı.

Maçın ikince devresinde de başarılı bir oyun ortaya koyan İran, karşılaşmanın 90+1'inci dakikasında Karim Ansarifard'in golüyle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından yarı finale yükselen İran, final bileti için Japonya ile karşılaşacak.

Turnuvada yarın ise Güney Kore ile Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Avustralya arasında çeyrek final mücadeleleri gerçekleşecek.