Asya Kupası'nda Çin'i yenen İran yarı finalde
24 Ocak 2019, Perşembe
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'nda 'i yenen İran yarı finalde

Asya Kupası'nda Çin'i yenen İran yarı finalde

2019 'nda 'i 3-0 mağlup eden İran, yarı finalde 'nın rakibi olan taraf oldu.

'nin başkenti Abu Dabi bulunan Mohammed bin Zayed Stadı'nda gerçekleşen çeyrek final mücadelesine iyi başlayan taraf İran, 18'inci dakikada Mehdi Taremi ve 31'inci dakikada Sardar Azmoun'un golleriyle ilk yarıyı 2-0' önde kapattı.
Maçın ikince devresinde de başarılı bir oyun ortaya koyan İran, karşılaşmanın 90+1'inci dakikasında Karim Ansarifard'in golüyle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından yarı finale yükselen İran, final bileti için ile karşılaşacak.
Turnuvada yarın ise ile ve Birleşik Arap Emirlikleri ile arasında çeyrek final mücadeleleri gerçekleşecek.

  1. 24.1.2019 22:54
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