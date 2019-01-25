Çeyrek final şöleni Turkuvaz'da yaşanacak
Turkuvaz Medya’nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final kuraları 30 Ocak Çarşamba günü A Spor ekranlarında çekilecek. Büyük heyecan, yine her zamanki gibi Turkuvaz Medya kanallarında şifresiz ve HD kalitesinde yaşanacak.
Turkuvaz Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finaldeki futbol şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşayacak. Adrenalinin zirve yaptığı kupada çeyrek final kura çekimi; 30 Ocak Çarşamba günü, TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda A Spor ekranlarında gerçekleştirilecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak dev şölende, birbirinden çekişmeli 4 müthiş karşılaşma yine Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz olarak Turkuvaz Medya kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek.
Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise yine Turkuvaz Medya'da olacak.
- 25.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Çeyrek final şöleni Turkuvaz'da yaşanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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