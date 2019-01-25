Çeyrek final şöleni Turkuvaz'da yaşanacak
25 Ocak 2019, Cuma
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Çeyrek final şöleni Turkuvaz'da yaşanacak

Çeyrek final şöleni Turkuvaz'da yaşanacak

’nın futbolseverlerle buluşturduğu ’nda çeyrek final kuraları 30 Ocak Çarşamba günü A Spor ekranlarında çekilecek. Büyük heyecan, yine her zamanki gibi Turkuvaz Medya kanallarında şifresiz ve HD kalitesinde yaşanacak.

, Türkiye'nin kupasını Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, 'nda çeyrek finaldeki futbol şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşayacak. Adrenalinin zirve yaptığı kupada çeyrek final kura çekimi; 30 Ocak Çarşamba günü, TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda A Spor ekranlarında gerçekleştirilecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak dev şölende, birbirinden çekişmeli 4 müthiş karşılaşma yine Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz olarak Turkuvaz Medya kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek.

Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise yine Turkuvaz Medya'da olacak.

  1. 25.1.2019
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