Çeyrek final şöleni Turkuvaz'da yaşanacak

Turkuvaz Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finaldeki futbol şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşayacak. Adrenalinin zirve yaptığı kupada çeyrek final kura çekimi; 30 Ocak Çarşamba günü, TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda A Spor ekranlarında gerçekleştirilecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak dev şölende, birbirinden çekişmeli 4 müthiş karşılaşma yine Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz olarak Turkuvaz Medya kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek.

Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise yine Turkuvaz Medya'da olacak.

