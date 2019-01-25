Dünya'nın sporu! (24.01.19)
Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.
BERKAY GİDİYOR
Stuttgartlı Berkay Özcan'ın Hamburg'a transfer olacağı iddia edildi. Alman basınına göre Hamburg'un 20 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği ve kısa zamanda bu durumun çözüleceği belirtildi. Berkay Özcan, bu sezon sadece 3 karşılaşmada oynadı.
REAL MADRID'E 750 MİLYON
Deloitte Futbol Para Ligi 2019 raporuna göre; R. Madrid (750.9 milyon euro), Barcelona (690.4) ve ManU (666) kazandı. Listedeki ilk 20 ekibin 8.3 milyar euro'luk gelirinin yüzde 43'ünü yayın hakları, yüzde 40'ını ticari gelirler, 17'sini maç günü gelirleri oluşturdu.
KONUK BASKONİA
Darüşşafaka Tekfen THY Euroleague'in 20. haftasında İspanya temsilcisi Baskonia ile karşılaşıyor. Daçka'nın evi Volkswagen Arena'da oynanacak maç, saat 20.15'te başlayacak. Daçka çıktığı 19 maçta 2 galibiyet aldı ve 16 takım arasında son sırada bulunuyor.
DİŞİ ASLAN, DVTK'YI YIKTI: 77-76
Kadınlar FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Macaristan ekibi DVTK'yi 77-76 mağlup etti. Rövanş maçı 31 Ocak'ta oynanacak.
TÜRK DERBİSİ ÇUKUROVA'NIN: 73-65
Kadınlar FIBA Avrupa Kupası son 16 turunda iki Türk ekibi karşılaştı. Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Çukurova Basketbol'a 73-65 mağlup oldu.
FİNALİSTLER BELLİ OLDU
Avustralya Açık'ta Nadal, Tsitsipas'ı 3-0 yenerek 5. kez finale yükseldi. Nadal'ın rakibi bugün Djokovic ile Pouille arasında 11.30'da başlayacak maçta belli olacak. Kadınlarda ise Osaka ile Kvitova finale kaldı.
VAR ADA'YA GEÇ GELSIN
Tottenham menajeri Pochettino, sistem geliştirilinceye kadar VAR'ın Premier Lig'de kullanılmasının ertelenmesi gerektiğini söyledi. Pochettino, "Taraftarlar mutlu olmalı. Bir karar için 5 dakika durursanız bu iş olmaz" dedi.
- 25.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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