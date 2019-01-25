Dünya'nın sporu! (24.01.19)

BERKAY GİDİYOR



Stuttgartlı Berkay Özcan'ın Hamburg'a transfer olacağı iddia edildi. Alman basınına göre Hamburg'un 20 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği ve kısa zamanda bu durumun çözüleceği belirtildi. Berkay Özcan, bu sezon sadece 3 karşılaşmada oynadı.



REAL MADRID'E 750 MİLYON



Deloitte Futbol Para Ligi 2019 raporuna göre; R. Madrid (750.9 milyon euro), Barcelona (690.4) ve ManU (666) kazandı. Listedeki ilk 20 ekibin 8.3 milyar euro'luk gelirinin yüzde 43'ünü yayın hakları, yüzde 40'ını ticari gelirler, 17'sini maç günü gelirleri oluşturdu.



KONUK BASKONİA



Darüşşafaka Tekfen THY Euroleague'in 20. haftasında İspanya temsilcisi Baskonia ile karşılaşıyor. Daçka'nın evi Volkswagen Arena'da oynanacak maç, saat 20.15'te başlayacak. Daçka çıktığı 19 maçta 2 galibiyet aldı ve 16 takım arasında son sırada bulunuyor.



DİŞİ ASLAN, DVTK'YI YIKTI: 77-76



Kadınlar FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Macaristan ekibi DVTK'yi 77-76 mağlup etti. Rövanş maçı 31 Ocak'ta oynanacak.



TÜRK DERBİSİ ÇUKUROVA'NIN: 73-65



Kadınlar FIBA Avrupa Kupası son 16 turunda iki Türk ekibi karşılaştı. Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Çukurova Basketbol'a 73-65 mağlup oldu.



FİNALİSTLER BELLİ OLDU



Avustralya Açık'ta Nadal, Tsitsipas'ı 3-0 yenerek 5. kez finale yükseldi. Nadal'ın rakibi bugün Djokovic ile Pouille arasında 11.30'da başlayacak maçta belli olacak. Kadınlarda ise Osaka ile Kvitova finale kaldı.



VAR ADA'YA GEÇ GELSIN



Tottenham menajeri Pochettino, sistem geliştirilinceye kadar VAR'ın Premier Lig'de kullanılmasının ertelenmesi gerektiğini söyledi. Pochettino, "Taraftarlar mutlu olmalı. Bir karar için 5 dakika durursanız bu iş olmaz" dedi.