Hüseyin Eroğlu: "İlk yarı hedefimiz 30 puandı"
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "İkinci yarıya girerken orta saha ve kanat forvet pozisyonlarına iki takviye yapabiliriz"
Spor Toto 1. Lig'de ilk devreyi 26 puanla 8. sırada bitiren Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "İkinci yarıya girerken orta saha ve kanat forvet pozisyonlarına iki takviye yapabiliriz." dedi.
Eroğlu, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, hem yarışmacı hem de yetiştirmeci bir takım olduklarını, ilk yarıda Altınordu patentli 11 oyuncuya şans verdiklerini belirtti.
Yusuf Acer, Alican Özfesli, Kerim Alıcı, Erce Kardeşler ve Oğulcan Ülgün'ün sürekli ilk 11'de görev yaptığını bildiren Eroğlu, şunları kaydetti:
"İlk kez, ilk yarı boyunca 26 puana ulaştık. 11 maçlık yenilmezlik serisi bunda çok önemli bir etken oldu. Sezon içerisinde yaşadığımız önemli sakatlıklara rağmen ligin en az yenilen ve en az gol yiyen takımları arasında kendimize yer bulduk. Aslında ilk yarı hedefimiz 30 puandı. 11 maçlık seride aldığımız beraberlikler buna ulaşmamızı engelledi gibi görünse de ikinci bölümde bunu telafi edeceğiz."
Eroğlu, takım koşu mesafelerinin maç başına 113 kilometre olduğunu, 113,6 kilometre koşan Medipol Başakşehir'in ardından bu alanda ikinci sırada yer aldıklarını belirtti.
Attıkları 20 golün 17'sinin ceza sahası içerisinden olmasının, planlı oyun sistemini gösterdiğini aktaran Eroğlu, şunları ifade etti:
"Geriye dönüp baktığımda en çok Gençlerbirliği maçına üzülüyorum. En kötü şartlarda berabere bitirebileceğimiz bir maçı bireysel hatalar nedeniyle kaybettik. Yine Gazişehir ve Adana Demirspor maçlarını da bu bağlamda değerlendiriyorum. Genel anlamda takım savunmasını kusursuz yaptığımızı ancak skora ulaşmada sıkıntı yaşadığımızı söyleyebilirim. İkinci devre taşlar yerine oturdukça bu sorunu da ortadan rahatlıkla kaldıracağız. İkinci yarıya girerken orta saha ve kanat forvet pozisyonlarına iki takviye yapabiliriz. Takıma direkt katkı yapacak isimler üzerinde duruyoruz."
Eroğlu, Altınordu'da üretimin hiç bitmeden devam edeceğini belirterek, "Çağlar, Cengiz, Barış ve Berke'den sonra Erce, Yusuf, Oğulcan, Alican, Kerim ve Recep de bir çok takımın listesinde. Özellikle Avrupa kulüpleri, buradaki her oyuncuyu mercek altına alıyor. Niğde Anadolu Futbol Kulübü yapılanması sayesinde gençlerimizin zorluk derecesi yüksek maç sayısını artırarak gelişimlerini daha da sağlıklı bir hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.
- 27.12.2018 09:49
- Güncelleme: 27.12.2018 10:19
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Ozan Tufan'ı ver Tolgay'ı al
Toplam 1
Yorum
mehmet y tolgay iyi futbolcu geleceğe dönük oyuncu bence takımda kalması lazım
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Cenk kadroya alınmadı
Toplam 1
Yorum
KRAL HERZAMAN DEDİĞİM GİBİ.CENK SADECE ŞANSI İLE BU NOKTAYA GELDİ.BECERİKLİ OLDUĞUNDAN DEĞİL:) CENK İYİ BİR FORVET DEĞİL.SONUÇ DA ORTADA!
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Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş kararı!
Toplam 6
Yorum
bilal şenol hocayı bırakmayın. istediği futbolcuları getirin. istemediklerini yollayın. sonra 4-2-3-1 tiki taka futbol oynat bize şenolcum deyin.
Hüseyin Eroğlu: "İlk yarı hedefimiz 30 puandı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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