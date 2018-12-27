Dev takasta flaş gelişme! Tolgay Arslan... - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Dev takasta flaş gelişme! Tolgay Arslan...
Uzun süredir konuşulan Tolgay Arslan - Ozan Tufan transferinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
27 Aralık 2018 Perşembe, 00:34:30
Güncelleme: 01:01:18
Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile yaşadığı tartışma sonrası kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan hakkında karar verildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın 'takımdan ayrılacaklar olacak' açıklamasından sonra Tolgay'ın siyah-beyazlılardan ayrılacağı iddia edildi.
Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer etmek istediği Tolgay Arslan konusunda, flaş bir gelişme yaşandı.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde bizzat gidip istediği Tolgay'ı o dönem transfer edememişti.
Eski Beşiktaş yöneticisi ve A Spor yorumcusu Erol Kaynar'a göre adı Fenerbahçe ile anılan Tolgay Arslan affediliyor.