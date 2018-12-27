Dev takasta flaş gelişme! Tolgay Arslan... - Galeri - Fotomaç
26 Aralık 2018, Çarşamba
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Dev takasta flaş gelişme! Tolgay Arslan...

Uzun süredir konuşulan Tolgay Arslan - Ozan Tufan transferinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
27 Aralık 2018 Perşembe, 00:34:30 Güncelleme: 01:01:18
Dev takasta flaş gelişme! Tolgay Arslan...

Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile yaşadığı tartışma sonrası kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan hakkında karar verildi.

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Dev takasta flaş gelişme! Tolgay Arslan...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın 'takımdan ayrılacaklar olacak' açıklamasından sonra Tolgay'ın siyah-beyazlılardan ayrılacağı iddia edildi.

Dev takasta flaş gelişme! Tolgay Arslan...

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer etmek istediği Tolgay Arslan konusunda, flaş bir gelişme yaşandı.

Dev takasta flaş gelişme! Tolgay Arslan...

Teknik direktör Ersun Yanal'ın Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde bizzat gidip istediği Tolgay'ı o dönem transfer edememişti.

Dev takasta flaş gelişme! Tolgay Arslan...

Eski Beşiktaş yöneticisi ve A Spor yorumcusu Erol Kaynar'a göre adı Fenerbahçe ile anılan Tolgay Arslan affediliyor.

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