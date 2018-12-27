Dünya'nın sporu! (26.12.18)
Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.
2019 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Takımı'nın yeni hocası belli oldu. Ekrem Memnun ile yolların ayrılmasının ardından ay-yıldızlıların başına Ceyhun Yıldızoğlu getirildi. 2008- 2015'te de Milli Takım'ı çalıştıran 51 yaşındaki hoca, son olarak Çukurova Basketbol'da görev yapmıştı.
POTADA İKİ DEV MAÇ
AVRUPA Ligi'ndeki temsilcilerimiz bugün zorlu maçlara çıkacak. Darüşşafaka, Olympiakos'u ağırlayacak. Volkswagen'deki maç 20.15'te başlayacak. A.Efes 23.00'te Barcelona'ya konuk olacak. İki maç da beIN Sports 3'ten yayınlanacak.
RAMİL PUSUYA YATTI
Ramil Guliyev'in aklı fikri 2019'da Dünya Şampiyonası'nda... 200 metrede son şampiyon olarak bu organizasyona hazırlanan milli atlet, "Dünya şampiyonu unvanını korumak istiyorum. Bolt gitti ve yeri boşaldı. O yeri almak istiyorum" dedi.
Milli tenisçi Pemra Özgen, Avustralya Açık Elemeleri'nde korta çıkmaya hak kazandı. 32 yaşındaki sporcu, 5.5 yıllık aradan sonra bu başarıyı tekrarladı.
Kariyerini daha önce noktalayan Dünya Şampiyonu karateci Yıldız Aras, 2020 Olimpiyatları hedefiyle 41 yaşında tekrar spora döndüğünü açıkladı.
Milli güreşçiler, 2018 yılında uluslararası arenada 196 madalya kazandı. Ay-yıldızlılar, tüm yaş kategorilerinde 90 altın, 48 gümüş ve 58 bronz elde etti.
Neymar için İspanya'da flaş bir iddia ortaya atıldı. PSG'nin 222 milyon euro ödediği sambacının 2020'de serbest kalma bedelinin 160 milyon olacağı belirtildi.
- 27.12.2018
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İkinci yarı Beşiktaş’ın işi çok zor
Toplam 1
Yorum
Sinan Hocam bazılarıyla oynamadan 2-3 sözleşme yapılıyor ve sözleşme üretim çabası var ve taraftar istiyor algısı ile müjde diyorlar neden
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Fikret Orman: "5-6 oyuncu gidecek"
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Yorum
Ülkü Kulübün geleceği Yok olma tehlikesi var başka sözlerle kafa karıştırıp saptırmaya aldanmayın kulübünüze sahip çıkın
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Fenerbahçe bir adım önde!
Toplam 1
Yorum
uzman dr atletico madridten diego godin mutlaka alınmalı.
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