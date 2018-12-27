Dünya'nın sporu! (26.12.18)
27 Aralık 2018, Perşembe
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Dünya'nın sporu! (26.12.18)

Dünya'nın sporu! (26.12.18)

Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.

İŞTE PERİLERİN YENİ HOCASI

2019 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Takımı'nın yeni hocası belli oldu. ile yolların ayrılmasının ardından ay-yıldızlıların başına getirildi. 2008- 2015'te de Milli Takım'ı çalıştıran 51 yaşındaki hoca, son olarak Çukurova Basketbol'da görev yapmıştı.

POTADA İKİ DEV MAÇ

AVRUPA Ligi'ndeki temsilcilerimiz bugün zorlu maçlara çıkacak. Darüşşafaka, 'u ağırlayacak. 'deki maç 20.15'te başlayacak. A.Efes 23.00'te 'ya konuk olacak. İki maç da beIN Sports 3'ten yayınlanacak.

RAMİL PUSUYA YATTI

'in aklı fikri 2019'da Dünya Şampiyonası'nda... 200 metrede son şampiyon olarak bu organizasyona hazırlanan milli atlet, "Dünya şampiyonu unvanını korumak istiyorum. Bolt gitti ve yeri boşaldı. O yeri almak istiyorum" dedi.

Milli tenisçi , Avustralya Açık Elemeleri'nde korta çıkmaya hak kazandı. 32 yaşındaki sporcu, 5.5 yıllık aradan sonra bu başarıyı tekrarladı.

Kariyerini daha önce noktalayan Dünya Şampiyonu karateci Yıldız Aras, 2020 Olimpiyatları hedefiyle 41 yaşında tekrar spora döndüğünü açıkladı.

Milli güreşçiler, 2018 yılında uluslararası arenada 196 madalya kazandı. Ay-yıldızlılar, tüm yaş kategorilerinde 90 altın, 48 gümüş ve 58 bronz elde etti.

için İspanya'da flaş bir iddia ortaya atıldı. PSG'nin 222 milyon euro ödediği sambacının 2020'de serbest kalma bedelinin 160 milyon olacağı belirtildi.
  1. 27.12.2018
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