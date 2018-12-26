Bu sezon yükseldiği İspanya La Liga'da istediği sonuçları elde etmeyi başaramayan ve 17 maç sonunda sadece 1 kez kazanarak ligin dibine adeta demir atan Huesca takım içi operasyon kapsamında flaş bir karara imza attı.
26 Aralık 2018 Çarşamba, 17:35:42
Güncelleme: 17:49:42
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Yaptığı transferlerden verim alamayan ve otoritelere göre La Liga'dan düşeceği ifade edilen Huesca'dan flaş karar... İşte detaylar:
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AS gazetesinde yer alan haberde İspanyol ekip, pazarı olabileceği düşünülen isimleri belirledi ve devre arası transfer döneminde bu isimlerden en azından ekonomik olarak fayda sağlamayı hedefledi.
Huesca, teklif gelsin ya da gelmesin Werner, Semedo ve Longo'yla da ilişiğini kesmeye karar verdi.
SERDAR GÜRLER İÇİN TRANSFER KARARI... Öte yandan haberde Serdar Gürler ve Musto'ya da teklif gelmesi halinde bu oyuncuların gidişine de mani olmayacak ve para kazanmayı hedefleyecek.
Milli oyuncu Serdar Gürler ise şu ana kadar Huesca'da toplam 13 maça çıkarken 480 dakika forma giydi. Gürler bu maçlarda 1 asist yaptı. Huesca, Serdar Gürler'i 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Osmanlıspor'dan transfer etmişti.