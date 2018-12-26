Milli oyuncu Serdar Gürler ise şu ana kadar Huesca'da toplam 13 maça çıkarken 480 dakika forma giydi. Gürler bu maçlarda 1 asist yaptı. Huesca, Serdar Gürler'i 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Osmanlıspor'dan transfer etmişti.