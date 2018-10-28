Standard Liege ile Genk yenişemedi – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    ile yenişemedi

    Standard Liege ile Genk yenişemedi

    12'nci hafta müsabakasında Akhisarspor'un UEFA J Grubu'ndaki rakiplerinden ile 'ın Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakiplerinden 1-1 berabere kaldı.

    12'nci hafta müsabakasında Akhisarspor'un UEFA J Grubu'ndaki rakiplerinden ile 'ın Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakiplerinden 1-1 berabere kaldı.

    Sclessin Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. Karşılaşmanın 84'üncü dakikasında Mbwana Samatta, Genk'i 1-0 öne geçiren gole imza attı. 90'ıncı dakikada Standard Liege, Christian Luyindama ile eşitliği yakalarken, karşılaşma da bu skorla sona erdi: 1-1.
    Alınan sonuçla Genk 30 puanla namağlup liderliğini sürdürürken, Standard Liege 20 puanla 5'inci sırada haftayı noktaladı.

    1. 28.10.2018 19:06
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