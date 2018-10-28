Standard Liege ile Genk yenişemedi
Belçika Pro Lig 12'nci hafta müsabakasında Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakiplerinden Standard Liege ile Beşiktaş'ın Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakiplerinden Genk 1-1 berabere kaldı.
Belçika Pro Lig 12'nci hafta müsabakasında Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakiplerinden Standard Liege ile Beşiktaş'ın Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakiplerinden Genk 1-1 berabere kaldı.
Sclessin Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. Karşılaşmanın 84'üncü dakikasında Mbwana Samatta, Genk'i 1-0 öne geçiren gole imza attı. 90'ıncı dakikada Standard Liege, Christian Luyindama ile eşitliği yakalarken, karşılaşma da bu skorla sona erdi: 1-1.
Alınan sonuçla Genk 30 puanla namağlup liderliğini sürdürürken, Standard Liege 20 puanla 5'inci sırada haftayı noktaladı.
- 28.10.2018 19:06
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Ali Koç: "Beklentinin uzağındayız"
Toplam 2
Yorum
FB li Murat A. atık beklentinin çok ama çok uzağındayız. İlk yarı maçlarında daha da puan kaybı yaşamayalım.
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Kazanmaktan başka çare yok!
Toplam 1
Yorum
FB li Murat A. Maç skoru 4-1 FB alır. Ama kazanmaktan başka çare yok değil de artık 10 hafta üst üste kazanmaktan başka çare yok denilmeli bence. tabiki..
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Ozan Kabak’a yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
asgari maaş alıyo diyen arkadaşlar yıllık 220 bin tl alan adam nasıl asgari maaş alıyor açıklarsa sevinirim abartmaya gerek yok maksimum 250 yapılsın 2 milyon değil !
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