Belçika Pro Lig 12'nci hafta müsabakasında Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakiplerinden Standard Liege ile Beşiktaş'ın Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakiplerinden Genk 1-1 berabere kaldı.



Sclessin Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. Karşılaşmanın 84'üncü dakikasında Mbwana Samatta, Genk'i 1-0 öne geçiren gole imza attı. 90'ıncı dakikada Standard Liege, Christian Luyindama ile eşitliği yakalarken, karşılaşma da bu skorla sona erdi: 1-1.

Alınan sonuçla Genk 30 puanla namağlup liderliğini sürdürürken, Standard Liege 20 puanla 5'inci sırada haftayı noktaladı.