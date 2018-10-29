Real Madridden Fenerbahçeye kötü haber! Hoca adayı o isim - Galeri - Fotomaç
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Real Madrid'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Hoca adayı o isim
Fenerbahçe'den sonra Real Madrid de hoca değişikliğine hazırlanıyor
29 Ekim 2018 Pazartesi, 09:44:29
Güncelleme: 12:59:13
Real Madrid'de kötü gidişatın faturası Teknik Direktör Julen Lopetegui'ye kesiliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
La Liga'da son olarak ezeli rakibi Barcelona karşısında 5-1'lik ağır bir yenilgi alan Real Madrid, ligde geride kalan 10 haftada 6. puan kaybını yaşamıştı.
Goal'ün edindiği bilgilere bugün akşam saatlerinde toplanacak olan Real Madrid Kulübü yönetim kurulu, toplantının sonunda Julen Lopetegui'nin görevine son verildiğini resmen duyuracak.
Öte yandan Real Madrid Kulübü'nün üst düzey bir yetkilisi, Goal'e yaptığı açıklamada, "Bir karar almak durumundayız. Bu şekilde daha fazla zaman kaybedemeyiz." diye konuştu.
Real Madrid yönetiminin yeni teknik direktör adayı ise son olarak Chelsea'yi çalıştıran ve Fenerbahçe'nin de radarında olan Antonio Conte.