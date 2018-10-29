Real Madridden Fenerbahçeye kötü haber! Hoca adayı o isim - Galeri - Fotomaç
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    Real Madrid'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Hoca adayı o isim

    Fenerbahçe'den sonra Real Madrid de hoca değişikliğine hazırlanıyor
    29 Ekim 2018 Pazartesi, 09:44:29 Güncelleme: 12:59:13
    Real Madridden Fenerbahçeye kötü haber! Hoca adayı o isim

    Real Madrid'de kötü gidişatın faturası Teknik Direktör Julen Lopetegui'ye kesiliyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Real Madridden Fenerbahçeye kötü haber! Hoca adayı o isim

    La Liga'da son olarak ezeli rakibi Barcelona karşısında 5-1'lik ağır bir yenilgi alan Real Madrid, ligde geride kalan 10 haftada 6. puan kaybını yaşamıştı.

    Real Madridden Fenerbahçeye kötü haber! Hoca adayı o isim

    Goal'ün edindiği bilgilere bugün akşam saatlerinde toplanacak olan Real Madrid Kulübü yönetim kurulu, toplantının sonunda Julen Lopetegui'nin görevine son verildiğini resmen duyuracak.

    Real Madridden Fenerbahçeye kötü haber! Hoca adayı o isim

    Öte yandan Real Madrid Kulübü'nün üst düzey bir yetkilisi, Goal'e yaptığı açıklamada, "Bir karar almak durumundayız. Bu şekilde daha fazla zaman kaybedemeyiz." diye konuştu.

    Real Madridden Fenerbahçeye kötü haber! Hoca adayı o isim

    Real Madrid yönetiminin yeni teknik direktör adayı ise son olarak Chelsea'yi çalıştıran ve Fenerbahçe'nin de radarında olan Antonio Conte.

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