Fenerbahçede bir şok daha! Genç yıldızın ayağı kırıldı - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ekim 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Fenerbahçe'de bir şok daha! Genç yıldızın ayağı kırıldı

    Fenerbahçe'de Ankaragücü maçında sakatlanarak oyundan çıkan genç yıldız için haberler iyi değil
    29 Ekim 2018 Pazartesi, 09:25:07 Güncelleme: 09:26:27
    Fenerbahçede bir şok daha! Genç yıldızın ayağı kırıldı

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 10. haftasında sahasında Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olarak büyük bir şok yaşadı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçede bir şok daha! Genç yıldızın ayağı kırıldı

    Bu maçta 11'de forma giyen Oğuz Kağan, ikinci yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan alındı.

    Fenerbahçede bir şok daha! Genç yıldızın ayağı kırıldı

    Fenerbahçe - Ankaragücü maçının ardından yapılan kontroller sonrasında genç futbolcu Oğuz Kağan'ın 3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

    Fenerbahçede bir şok daha! Genç yıldızın ayağı kırıldı

    Haber Global'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Oğuz Kağan'ın fibula kemiğinde kırık tespit edildiği ve 3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

    Fenerbahçede bir şok daha! Genç yıldızın ayağı kırıldı

    Oğuz Kağan Güçtekin bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de ilk maçına Ankaragücü karşısına çıktı ve 60 dakika sahada kaldı.

    Fenerbahçede bir şok daha! Genç yıldızın ayağı kırıldı

    Genç futbolcu Avrupa Ligi'nde ise 16 dakika görev aldı.

    Fenerbahçede bir şok daha! Genç yıldızın ayağı kırıldı
    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN