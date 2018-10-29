İşte Phillip Cocunun yerine gelebilecek teknik direktörler

İşte Phillip Cocu'nun yerine gelebilecek teknik direktörler
2018-2019 sezonuna çok kötü başlangıç yapan Fenerbahçe, MKE Ankaragücü mağlubiyeti sonrası Cocu ile yollarını ayırdı. Peki Fenerbahçe'de Cocu'nun yerine kim gelecek? İşte Cocu'nun yerine gelecek isimler...
29 Ekim 2018 Pazartesi, 01:41:04
Güncelleme: 01:42:24
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Fenerbahçe'de Cocu ile yolların ayrılmasının ardından yeni hocanın kim olacağı sorusu akıllara geldi.
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Cuma günü oynanacak Galatasaray derbisine kadar bu sıkıntıyı çözmek isteyen yönetimin bugün acil bir toplantı gerçekleştirip listedeki isimlerle temasa geçmeye başlayacağı bildirildi.
Gelen haberlere göre ise başkan Ali Koç'un kafasındaki ilk ismin Zidane olduğu bildirildi.
Fransız Comolli'nin bugün, şu an boşta olan vatandaşı ile bir görüşme yapacağı kaydedildi.
Zidane'dan sonuç alınamaması halinde Leonardo Jardim'in öne çıktığı kaydedildi.