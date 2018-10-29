İşte Phillip Cocunun yerine gelebilecek teknik direktörler - Galeri - Fotomaç
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    İşte Phillip Cocu'nun yerine gelebilecek teknik direktörler

    2018-2019 sezonuna çok kötü başlangıç yapan Fenerbahçe, MKE Ankaragücü mağlubiyeti sonrası Cocu ile yollarını ayırdı. Peki Fenerbahçe'de Cocu'nun yerine kim gelecek? İşte Cocu'nun yerine gelecek isimler...
    29 Ekim 2018 Pazartesi, 01:41:04 Güncelleme: 01:42:24
    İşte Phillip Cocunun yerine gelebilecek teknik direktörler

    Fenerbahçe'de Cocu ile yolların ayrılmasının ardından yeni hocanın kim olacağı sorusu akıllara geldi.

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    İşte Phillip Cocunun yerine gelebilecek teknik direktörler

    Cuma günü oynanacak Galatasaray derbisine kadar bu sıkıntıyı çözmek isteyen yönetimin bugün acil bir toplantı gerçekleştirip listedeki isimlerle temasa geçmeye başlayacağı bildirildi.

    İşte Phillip Cocunun yerine gelebilecek teknik direktörler

    Gelen haberlere göre ise başkan Ali Koç'un kafasındaki ilk ismin Zidane olduğu bildirildi.

    İşte Phillip Cocunun yerine gelebilecek teknik direktörler

    Fransız Comolli'nin bugün, şu an boşta olan vatandaşı ile bir görüşme yapacağı kaydedildi.

    İşte Phillip Cocunun yerine gelebilecek teknik direktörler

    Zidane'dan sonuç alınamaması halinde Leonardo Jardim'in öne çıktığı kaydedildi.

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