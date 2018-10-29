İşte Phillip Cocunun yerine gelebilecek teknik direktörler

İşte Phillip Cocu'nun yerine gelebilecek teknik direktörler

2018-2019 sezonuna çok kötü başlangıç yapan Fenerbahçe, MKE Ankaragücü mağlubiyeti sonrası Cocu ile yollarını ayırdı. Peki Fenerbahçe'de Cocu'nun yerine kim gelecek? İşte Cocu'nun yerine gelecek isimler...

29 Ekim 2018 Pazartesi, 01:41:04 Güncelleme: 01:42:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





