Phillip Cocunun tazminatı ne kadar? İşte cevabı

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Phillip Cocu'nun tazminatı ne kadar? İşte cevabı
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında evinde Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu ile yollar ayrıldı. Peki Cocu'nun sarı lacivertli kulüpten alacağı tazminat ne kadar? İşte cevabı...
29 Ekim 2018 Pazartesi, 00:02:16 Güncelleme: 00:04:28
Fenerbahçe'de, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu ile yollar ayrıldı. Bu kararın ardından Cocu'nun bu kararın ardından sarı lacivertli kulüpten alacağı tazminatın tutarı akıllara gelen ilk sorulardan biri oldu. İşte bu sorunun cevabı...
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