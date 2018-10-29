Phillip Cocunun tazminatı ne kadar? İşte cevabı

Fenerbahçe'de, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu ile yollar ayrıldı. Bu kararın ardından Cocu'nun bu kararın ardından sarı lacivertli kulüpten alacağı tazminatın tutarı akıllara gelen ilk sorulardan biri oldu. İşte bu sorunun cevabı...