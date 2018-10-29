Phillip Cocunun tazminatı ne kadar? İşte cevabı - Galeri - Fotomaç
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    Phillip Cocu'nun tazminatı ne kadar? İşte cevabı

    Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında evinde Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu ile yollar ayrıldı. Peki Cocu'nun sarı lacivertli kulüpten alacağı tazminat ne kadar? İşte cevabı...

    29 Ekim 2018 Pazartesi, 00:02:16 Güncelleme: 00:04:28
    Phillip Cocunun tazminatı ne kadar? İşte cevabı

    Fenerbahçe'de, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu ile yollar ayrıldı. Bu kararın ardından Cocu'nun bu kararın ardından sarı lacivertli kulüpten alacağı tazminatın tutarı akıllara gelen ilk sorulardan biri oldu. İşte bu sorunun cevabı...

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    Phillip Cocunun tazminatı ne kadar? İşte cevabı

    Sarı lacivertli ekip, Hollanda Birinci Futbol Ligi ekibi PSV Eindhoven'ın eski çalıştırıcısı ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamada Cocu ile ylların ayrılması durumunda sadece bir yıllık tazminat ödeneceğini açıklamıştı.

    Phillip Cocunun tazminatı ne kadar? İşte cevabı

    Cocu, Fenerbahçe'den yıllık 1.9 milyon euro kazanıyor. Yani sarı lacivertliler, Cocu'ya 1.9 milyon euro ödeyecek.

    Phillip Cocunun tazminatı ne kadar? İşte cevabı

    Cocu'nun Süper Lig performansı ise şöyle;

    Phillip Cocunun tazminatı ne kadar? İşte cevabı

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