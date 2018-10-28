Rıdvan Dilmen'den flaş Phillip Cocu yorumu!
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Ankaragücü'ne 3-1 kaybettiği mücadelenin ardından teknik direktör Cocu ile yolların ayrılması kararını NTV'de değerlendirdi.
Süper Lig'in 10.haftasında Fenerbahçe'nin Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olduğu maçın ardından Rıdvan Dilmen NTV'de flaş açıklamalarda bulundu. Cocu'nun görevine son verilmesini değerlendiren Dilmen, çarpıcı ifadeler kullandı.
İşte Dilmen'in açıklamaları:
ALİ KOÇ ERSUN YANAL'I GETİREMEDİ!
"Ali Bey ne diyordu? Çok uzak değil. Futbolda böyle iddialı konuşmak çok doğru değil. Bunu görebilmeniz lazım. Şimdi Fenerbahçeliler rahatladı. Oh Cocu'yu yedik diyor. Bu yüzden Ersun Yanal'ı getiremedi. Taraftar onu istemiyor, yapıyorum. Bunu istemiyor yapıyorum. Ersun'u istiyor. Getirmeyeyim. Getirsem diyor, her dediğini yapmış olacağım diyor. Kendi dünyasında. Bence Ersun Yanal kötü antrenör mü? Tabi ki 3-5 sene geriye gitmiş durumda ama orada Ersun hocanın da kabahati var. Kulübümüz falan... Bırak ben diyim onu da sen deme. Şampiyon yapmışsındır, eyvallah, severiz de... Hani o da çanak tuttu biraz. Taraftar da girince Ali Bey dedi ki, taraftarının her dediğini yapmayayım diye ikilemde kaldı. Şimdi Ersun hoca yok, Aykut Kocaman yok. En kötüsü yine daha iyi olacaktır. Muhakkak olacaktır."
İSMAİL KARTAL DÜZGÜN BİR ADAMDIR
"Fenerbahçe taraftarını kutlamak lazım İsmail Kartal ile olan diyaloğundan dolayı. İsmail Hoca da Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçirmişti. Ciddi ekonomik problemler olmasına rağmen Ankaragücü'nü Süper Lig'e çıkardı ve öyle devam ediyorlar. Statları yapılıyor. Fizik gücünü iyi veren bir teknik adamdır ve düzgün bir adamdır."
"Ankaragücü de köklü bir kulüptür. Puanları da fena değil. İsmail Kartal kadroyu gördüğünde hatta Oğuz Kağan sakatlandığında oyuna girmek üzere olan Frey vardı. Sürpriz bir değişiklik oldu. Eljif olması lazımdı. Fenerbahç 1-0 iken rakibin üzerine gidiyordu. Ne zaman Oğuz Kağan sakatlandı garip bir düzene geçti. Ankaragücü 1-0 iken alkışlanmaya başladı."
SÜREKLİ İRTİFA KAYBEDİYOR
"Fenerbahçe futbol takımının kongreye gitti. Başkan değişti Ali bey geldi. Çok doğal bir tasarrufta bulundu. Alışıla gelmiş teknik direktör ile ayrılma kararı aldılar. Cocu ve Comolli'ye de saygı duyarız. Fakat Haziran ayında başlayan takımda bir futbol takımı sürekli irtifa kaybediyor."