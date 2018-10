ALİ KOÇ ERSUN YANAL'I GETİREMEDİ!

"Ali Bey ne diyordu? Çok uzak değil. Futbolda böyle iddialı konuşmak çok doğru değil. Bunu görebilmeniz lazım. Şimdi Fenerbahçeliler rahatladı. Oh Cocu'yu yedik diyor. Bu yüzden Ersun Yanal'ı getiremedi. Taraftar onu istemiyor, yapıyorum. Bunu istemiyor yapıyorum. Ersun'u istiyor. Getirmeyeyim. Getirsem diyor, her dediğini yapmış olacağım diyor. Kendi dünyasında. Bence Ersun Yanal kötü antrenör mü? Tabi ki 3-5 sene geriye gitmiş durumda ama orada Ersun hocanın da kabahati var. Kulübümüz falan... Bırak ben diyim onu da sen deme. Şampiyon yapmışsındır, eyvallah, severiz de... Hani o da çanak tuttu biraz. Taraftar da girince Ali Bey dedi ki, taraftarının her dediğini yapmayayım diye ikilemde kaldı. Şimdi Ersun hoca yok, Aykut Kocaman yok. En kötüsü yine daha iyi olacaktır. Muhakkak olacaktır."