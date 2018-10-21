Avrupa’nın gözdesi

Roma formasıyla yıldızı parlayan Cengiz Ünder için devler sıraya girdi. Milli oyuncunun, Bayern Münih'in ardından Arsenal'in de transfer listesine girdiği iddia edildi. İtalyan ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre Münih'in 60 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtilen Cengiz için; teknik direktörü Emery'nin ısrarı sonrası İngiliz devi de bu miktara çıkmayı planlıyor.