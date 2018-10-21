Avrupa’nın gözdesi – Fotomaç – 21 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ekim 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Avrupa’nın gözdesi

    Avrupa’nın gözdesi

    Roma formasıyla yıldızı parlayan için devler sıraya girdi.

    Roma formasıyla yıldızı parlayan için devler sıraya girdi. Milli oyuncunun, 'in ardından 'in de transfer listesine girdiği iddia edildi. İtalyan ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre Münih'in 60 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtilen Cengiz için; teknik direktörü Emery'nin ısrarı sonrası İngiliz devi de bu miktara çıkmayı planlıyor.

    1. 21.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Avrupa’nın gözdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN