Altyapı takımları geleceğe hazırlanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri'nde genç yetenekler çalışmalarına devam ediyor. Farklı yaş kategorilerindeki genç yetenekler altyapı antrenörleri Osman Kılıç ve Özcan Zafer çalışmalarını sürdürüyor. U11 yaş grubu Antrenörü Özcan Zafer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "10 yıldır Sakaryaspor'un altyapısındayım. Sakaryaspor'un altyapısının ilk hedefi öncelikle iyi oyuncu, iyi birey ve iyi yurttaş yetiştirmektir. Hedefimiz A takıma oyuncu kazandırmak. Çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Ayrıca futbol okulumuz var. Orada da çalışmalarımız devam ediyor. Futbolcu yetiştirirken önceliğimizi iyi oyuncu olmasının yanında iyi bir birey ve yurttaş olmasını sağlamaktır. Sakaryaspor eskiden olduğu gibi marka oyuncular yetiştirmeye devam ediyor" dedi.



"Sakaryaspor'a kazandırmak"



U15-U16 yaş grubu Antrenörü Osman Kılıç ise yaptığı açıklamada, "Birçok yaş grubunda hizmet verdim hatta A2 grubuna da hocalık yaptım. Geçen sene 14-15 yaş gruplarını çalıştırdım. 14 yaş grubunda yerel lig, U15 yaş grubunda Akademi Ligi'nde mücadele ettik. Kendi grubumuzda namağlup şampiyon olduk. Şu an yine aynı yaş gruplarıyla devam ediyorum, sadece yaşları arttı. 16 yaş grubundan büyük beklentilerimiz var. Oyuncularımızı güzelce yetiştirip Sakaryaspor'a kazandırmak istiyorum. Büyükşehir'i en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz. Başkanımız Zeki Toçoğlu bize bir görev verdi ve 5-6 senedir bu görevi sürdürüyoruz. Büyükşehir adına, Sakaryaspor adına bu görevi sürdürdüğümüz için mutluyuz" ifadelerine yer verdi.