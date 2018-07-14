Sahalar renklendi – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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    14 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Sahalar renklendi

    Sahalar renklendi

    ’yı saf dışı bırakan Diyarbakırlı futbolcular şampiyonluğu doyasıya kutladı. DYO Usta Ligi 2018 Şampiyonası’nın 4 günlük maç görüntüleri bugün saat 21.45’de A Spor’da yayınlanacak.

    'e verdiği destekle öne çıkan DYO'nun büyük ilgi gören ustalar arası futbol turnuvası sona erdi. 10 farklı bölgeden 10 takımın mücadele ettiği şampiyonada 2018'in şampiyonu bir kez daha Bölge Müdürlüğü oldu. Final maçı büyük çekişmeye sahne olurken karşısında 3-1 geriden gelen Diyarbakır son saniyede attığı golle maçı penaltılara taşıdı ve seri penaltılar sonucunda üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan etti.
    1. 14.7.2018
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