Sahalar renklendi
Antalya’yı saf dışı bırakan Diyarbakırlı futbolcular şampiyonluğu doyasıya kutladı. DYO Usta Ligi 2018 Şampiyonası’nın 4 günlük maç görüntüleri bugün saat 21.45’de A Spor’da yayınlanacak.
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Toplam 1
Yorum
rohagi Fizik olarak cok gucsuz bir oyuncu. Sampiyonlar liginde olmaz ezilir.
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Toplam 1
Yorum
Hee Yanıt alamadı! Adam burdan kaçtı neden dönsün tekrar. Salla
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Toplam 2
Yorum
UA Belki çok parlar neden satın alma için opsiyon koymadınız.
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