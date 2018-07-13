İşte 2022 Dünya Kupası'nın düzenleneceği tarih – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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HEPSİ
    13 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    İşte 'nın düzenleneceği tarih

    İşte 2022 Dünya Kupası'nın düzenleneceği tarih

    , 'da düzenlenecek 'nın 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında oynanacağını açıkladı.

    'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 'nın tarihi bugün resmen açıklandı.

    2018 Dünya Kupası finali öncesinde Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Başkanı Gianni Infantino, Katar'daki organizasyonun kış mevsiminde düzenleneceğini duyurdu.

    Infantino, 28 gün sürecek turnuvanın 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde oynanacağını ilan etti.

    Böylelikle ilki 1930'da Uruguay'da düzenlenen Dünya Kupası, tarihinde ilk defa Kuzey Yarım Küre'de kış mevsimine denk gelen bir dönemde oynanacak.

    1. 13.7.2018 15:57
    2. Güncelleme: 13.7.2018 16:31
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