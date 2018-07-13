VAR başlıyor – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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HEPSİ
    13 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    VAR başlıyor

    VAR başlıyor

    2018-19’ da , , ile 1. Lig Play-off maçlarında kullanılacak VAR Sistemi için broşür hazırladı.

    , Türkiye'de yeni sezonda uygulamaya geçirilecek Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili bir tanıtım broşürü yayımladı. 2018-2019 sezonunda , , çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları ile 1. Lig Play- Off müsabakalarında sistemi (VAR) çevrimiçi olarak uygulanacak. İşte federasyonun broşürdeki VAR Sistemi'nin önemli maddeleri:

    1-KARAR HAKEMİN
    "VAR'ın genel felsefesi 'minimum müdahale - maksimum yarar. Her türlü kararı her zaman hakem verecek. Hakemin kararı yalnızca video incelemesi bariz bir hatayı gösteriyorsa değiştirilebilir.

    2-KARTTA DA VAR
    VAR kullanımı ile sadece gol, penaltı, penaltı değil, yanlış oyuncuya kart verilmesi, direkt kırmızı kartları da hakem inceleyecek.

    3-BARİZ HATALARDA VAR
    Video teknolojisi VAR yalnızca maçın seyrini değiştiren kararlardaki bariz hataları düzeltmek için ve gözden kaçan ciddi olaylarda kullanılacak.

    4-ZAMAN BASKISI YOK
    İncelemeyi yalnızca hakem başlatabilir; VAR, hakeme sadece inceleme önerisinde bulunabilir. İnceleme süreci ne olursa olsun, kararı hızla incelemek için herhangi bir zaman baskısı yok.

    5-FUTBOLCULAR DİKKAT
    Oyuncular ve görevliler hakemin etrafını sarmamalı. Bir karar incelenecekse, inceleme sürecini veya nihai kararı etkileme girişiminde bulunmamalıdır. İnceleme isteyene de sarı kart cezası verilir.

    6-ZAMANA ETKİSİ YOK
    VAR sistemi maç süresini uzatmaz! VAR maçı ortalama sadece 60 saniye uzatmaktadır. Bu süre toplam zamanın sadece yüzde 1.34'ünü oluşturmaktadır.

    İLK DENEME AFYON'DA
    VAR sistemi dün Balıkesir'in Bursaspor'u Afyon'da 1-0 yendiği maçta denendi. Atanasov'un eline çarpan top, VAR sayesinde tespit edildi ve Balıkesirspor penaltı kazandı. Balıkesir Nizamettin'in penaltısıyla maçı 1-0 kazandı.
    1. 13.7.2018
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