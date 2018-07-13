VAR başlıyor
2018-19’ da Süper Lig, TFF Süper Kupa, Ziraat Türkiye Kupası ile 1. Lig Play-off maçlarında kullanılacak VAR Sistemi için TFF broşür hazırladı.
1-KARAR HAKEMİN
"VAR'ın genel felsefesi 'minimum müdahale - maksimum yarar. Her türlü kararı her zaman hakem verecek. Hakemin kararı yalnızca video incelemesi bariz bir hatayı gösteriyorsa değiştirilebilir.
2-KARTTA DA VAR
VAR kullanımı ile sadece gol, penaltı, penaltı değil, yanlış oyuncuya kart verilmesi, direkt kırmızı kartları da hakem inceleyecek.
3-BARİZ HATALARDA VAR
Video teknolojisi VAR yalnızca maçın seyrini değiştiren kararlardaki bariz hataları düzeltmek için ve gözden kaçan ciddi olaylarda kullanılacak.
4-ZAMAN BASKISI YOK
İncelemeyi yalnızca hakem başlatabilir; VAR, hakeme sadece inceleme önerisinde bulunabilir. İnceleme süreci ne olursa olsun, kararı hızla incelemek için herhangi bir zaman baskısı yok.
5-FUTBOLCULAR DİKKAT
Oyuncular ve görevliler hakemin etrafını sarmamalı. Bir karar incelenecekse, inceleme sürecini veya nihai kararı etkileme girişiminde bulunmamalıdır. İnceleme isteyene de sarı kart cezası verilir.
6-ZAMANA ETKİSİ YOK
VAR sistemi maç süresini uzatmaz! VAR maçı ortalama sadece 60 saniye uzatmaktadır. Bu süre toplam zamanın sadece yüzde 1.34'ünü oluşturmaktadır.
İLK DENEME AFYON'DA
VAR sistemi dün Balıkesir'in Bursaspor'u Afyon'da 1-0 yendiği maçta denendi. Atanasov'un eline çarpan top, VAR sayesinde tespit edildi ve Balıkesirspor penaltı kazandı. Balıkesir Nizamettin'in penaltısıyla maçı 1-0 kazandı.
- 13.7.2018
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Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'ye Fulham'dan resmi teklif
Toplam 1
Yorum
barzinho Aman aman sakın kardes ne Fabri si sakın sakın gondrmeyın o kadar ugrastan sonra adam akıllı kalecı bulmusuz sakın haaa
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Milan Kucka için devreye girdi
Toplam 2
Yorum
kucka piyangosu Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyo. piyangoya bak
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Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN COCU; DOĞRU BİR KARAR ALMIŞ.... AMA GİDECEK OLAN OYUNCULAR İSVİÇRE KAMPINDAN SONRA GÖZDEN ÇIKARILACAKSA SORUN OLMAZ.
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