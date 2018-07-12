Polonya'da Brzeczek dönemi – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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    12 Temmuz 2018, Perşembe
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    Polonya'da Brzeczek dönemi

    Polonya'da Brzeczek dönemi

    Polonya 'nda Adam Nawalka'dan boşalan teknik direktörlük görevine Jerzy Brzeczek getirildi.

    Polonya Futbol Federasyonu, teknik direktörlük görevi için anlaşma sağlanan 47 yaşındaki Brzeczek'in basın tanıtımının 23 Temmuz'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

    Ülkesinde Rakow, Lechia Gdansk, Katowice gibi takımlarda çalışan Polonyalı teknik adam, son olarak Wisla Plock'ta görev yapmıştı.

    'da düzenlenen 2018 'nda H Grubu'nu 3 puanla son sırada tamamlayan Polonya'da teknik direktör Nawalka ile yollar ayrılmıştı.

    1. 12.7.2018 14:16
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